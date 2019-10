O zona importanta a Capitalei ramane blocata. De ce nu s-a deschis Bd Decebal cand a promis Primaria si cat va mai ramane inchis

La finalul anului 2018, Primaria Sectorului 3 i-a incredintat unei firme pe care o detine - anume societatii Algorithm Rezidential S3 SRL - un contract de 108.930.818 lei pentru constructia unei parcari in subteranele Bulevardului Decebal.In proiect, parcarea avea 550 de metri lungime si 17,5 metri latime, urmand sa poata gazdui 718 autovehicule.La cat de aglomerat e orasul, constructia unei parcari - mai ales a uneia in subteran - e oricand binevenita. Singura problema era ca realizarea celei din Sectorul 3 presupunea inchiderea circulatiei pe mare parte din Bulevardul Decebal. Iar asta insemna ca traficul din zona - deja foarte aglomerat - urma sa fie dat peste cap pe de-a-ntregul.In plus, lucrarile - care implicau sapaturi masive si turnare de beton - riscau sa le faca viata un cosmar bucurestenilor care locuiesc pe Bulevardul Decebal.Cu toate astea, administratia locala a Sectorului 3 si-a continuat proiectul. In februarie, s-a emis autorizatie de construire, iar la finalul lui martie, Algorithm Rezidential S3 SRL a anuntat ca se apuca de treaba, ca sa poata termina intreaga parcare in doi ani (adica pana in martie 2021).Societatea Sectorului 3 a anuntat, initial, ca pentru a construi parcarea are nevoie sa inchida circulatia pe cate o banda a bulevardului, pe sensul de mers dinspre Piata Hurmuzachi (Muncii) spre Strada Dristorului si, ulterior, pe sensul invers. Ulterior, circulatia pe portiunea de bulevard urma sa fie inchisa in totalitate.In mod evident, inchiderea bulevardului urma sa aglomereze pana la refuz celelalte strazi din zona, riscand sa cauzeze ambuteiaje. In context, administratia Sectorului 3 a decis sa inchida Bulevardul Decebal vara, cand traficul e ceva mai lejer in Capitala.Panoul santierului parcarii subterane de pe Bulevardul Decebal. Foto: Metrouusor.comUna peste alta, Primaria Sectorului 3 a anuntat pe 19 iunie ca inchide capatul dintre Piata Muncii al Bulevardului Decebal, pana pe 15 septembrie.Algorithm Rezidential S3 SRL a inceput sapaturile de amploare si, ulterior, s-a apucat de relocarea retelelor de utilitati (adica a tevilor de apa calda, de apa rece etc.). Data de 15 septembrie a venit si a trecut ca si cum nimic nu s-ar fi int ...citeste mai departe despre " O zona importanta a Capitalei ramane blocata. De ce nu s-a deschis Bd Decebal cand a promis Primaria si cat va mai ramane inchis " pe Ziare.com