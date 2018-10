De ce s-au suparat romanii pe Uniunea Europeana? Explicatia prabusirii increderii

Ce s-a intamplat in acea dupa-amiza de vara a schimbat intreaga arhitectura politica, iar acest lucru se profileaza in ultimul barometru de opinie realizat de Parlamentul European publicat miercuri, 17 octombrie.Increderea cetatenilor romani in Uniunea Europeana s-a prabusit cu zece procente intr-un interval de cinci luni, de la 59%, in aprilie 2018, la 49%, in septembrie 2018. Este cea mai mare cadere inregistrata intr-un stat european din cele 28 cate sunt in Uniune.Mai mult, Romania are cel mai ridicat procent de cetateni dintre toate statele membre care spun ca tara lor se misca intr-o directie gresita, 81%. Si toate acestea se intampla intr-o Uniune Europeana in care increderea a urcat la cel mai inalt nivel din 1992 si pana acum.62% dintre cei 508 milioane de locuitori ai UE (peste 300 de milioane) considera ca a face parte din aceasta comunitate e un lucru bun pentru ei si pentru tara lor."In Romania, care va fi urmatoarea la presedintia rotativa a Consiliului Europei, contextul turbulent national prin care a trecut tara incepand cu luna august (referire la 10 august - n.red.) pare sa afecteze si indicatorii sai de sustinere a Uniunii, in trecut, in mod traditional, aflati la un nivel inalt.In Romania au loc, in ultimele luni, numeroase proteste fata de Guvern pentru a denunta coruptia si revizuirea sistemul judiciar. In acest sondaj, nemultumirea nationala pare sa se reflecte asupra perceptiei exprimate de respondentii romani cu referire la UE, ilustrat de indicatorii descrescatori prezentati", scrie in documentul publicat de Parlamentul European.Romanii sunt constienti ca apartenenta la Uniunea Europeana e un lucru bun, dar sunt suparati pe eaPresedintele Romaniei, Klaus Iohannis, aflat la Bruxelles, la Consiliul European, a comentat in fata jurnalistilor aceasta prabusire a increderii in institutiile europene, sugerand ca este un efect al guvernarii dezastruoase PSD-ALDE."...nu este o veste buna, dar cum stim, aprecierea unei natiuni asupra problemelor europene tine, de regula, de problemele interne, mai mult decat de problemele eu ...citeste mai departe despre " De ce s-au suparat romanii pe Uniunea Europeana? Explicatia prabusirii increderii " pe Ziare.com