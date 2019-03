De ce sectia Adinei Florea incalca tratatele UE si da posibilitatea de abuz fara nicio spaima de pedeapsa

Citatul apartine unui judecator de la Curtea de Apel Bucuresti, care a trimis in aceasta saptamana motivarea celei de-a treia sesizari a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) in cazul Legilor Justitiei.Instanta europeana trebuie sa raspunda la trei intrebari: daca recomandarile MCV sunt obligatorii pentru Romania, daca infiintarea Sectiei de investigare a magistratilor respecta dreptul european si ce se intampla daca CCR da o decizie prin care poate infrange prin efectele ei, la nivel national, prevederi ale tratatelor europene.Pana in prezent, doua instante, Tribunalul Olt si Curtea de Apel Pitesti, au sesizat CJUE cu privire la rolul MCV si la faptul ca modificarile legislative recente din Romania incalca dreptul european. In total, noua intrebari au fost trimise la instanta europeana.Citeste si: De ce CJUE trebuie sa decida cu rapiditate daca Legile Justitiei PSD-ALDE incalca recomandarile MCVSolicitarile vin in contextul in care Comisia Europeana a criticat dur modificarile legislative in cazul Legilor Justitiei si Codurilor Penale si a cerut suspendarea aplicarii acestora. Un raspuns afirmativ al instantei europene ar duce la suspendarea aplicarii Legilor Justitiei, asa cum explica magistratul Dragos Calin, copresedinte al Forumului Judecatorilor din Romania.Citeste si: O decizie a CJUE ar putea suspenda aplicarea Legilor Justitiei - explicatiile liderului Forumului JudecatorilorUrgenta!Curtea de Apel Bucuresti cere CJUE ca acest caz sa fie judecat in procedura accelerata, iar in ce priveste intrebarea care vizeaza functionarea Sectiei de investigare a magistratilor (Intrebarea nr.2 - n.red.) sa fie folosita "procedura preliminara de urgenta".Curtea de Apel Bucuresti arata ca crearea acestei Sectii speciale pune in pericol intreaga justitie penala din Romania, unde sunt intocmite acte procesuale si procedurale de catre aceasta structura. In cazul in care CJUE ar decide suspendarea Legilor Justitiei, toate actele realizate de aceasta Sectie ar fi anulate, iar toate partile din anchete ar avea de suferit."Am considerat ca intrebarea nr.2 vizea ...citeste mai departe despre " De ce sectia Adinei Florea incalca tratatele UE si da posibilitatea de abuz fara nicio spaima de pedeapsa " pe Ziare.com