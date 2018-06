De ce vine #diasporaacasa pe 10 august sa aprinda lumina

Am avut sansa sa termin universitatile Stanford si apoi Harvard, am avut sansa sa lucrez 4 ani la Banca Mondiala, la Washington. Dar in tot acel timp mi-am dorit sa revin acasa.Asa am inceput un clip video pe care l-am filmat in terminalul plecari al Aeroportului Otopeni.In cateva zile, a fost vizualizat de aproape 800.000 de oameni. Apelul este clar si raspicat: Romania are nevoie de #diasporaacasa, acum mai mult ca oricand.In paralel, protestele anuntate pe retelele sociale pentru data de 10 august au strans in total peste o suta de mii de participanti. Am primit sute de poze cu bilete de avion cumparate de romanii din diaspora pentru 10 august.Am vazut oameni care si-au oferit apartamentul gratuit in Bucuresti. Am citit nenumarate mesaje care-i cheama pe romani acasa.Diaspora se mobilizeaza din nou si o face exemplar, asa cum a facut-o in 2014, atunci cand a stat la coada ore in sir, in ploaie si in vant, pentru dreptul de a vota, oferind tarii si lumii intregi un model de civism si implicare. Acum diaspora poate din nou schimba destinul Romaniei si o poate pastra ca democratie functionala in Europa, impreuna cu toti romanii care rezista acasa.De fapt, este una dintre putinele sanse pe care le (mai) avem, acum, in ultimul ceas.De unde acest val extraordinar si de ce avem nevoie de #diasporaacasa? In primul rand, din nevoia evidenta a implicarii celor cinci milioane de romani alungati din tara lor. N-au plecat de bine. Cei mai multi, varfuri in domeniile lor, au plecat la munca de jos, sa-si castige o paine cat mai alba departe de tara. O tara care n-a stiut sa-i aprecieze.Romanii din diaspora insa n-au uitat de unde au plecatCei mai multi au lasat in urma familii, case, amintiri. Au pastrat dorinta de a reveni acasa, atunci cand se va putea. Si, lucru esential, le pasa de Romania.Deci oricat ar vrea cei care ne conduc sa-i indeparteze de Romania, chiar daca ar fi sa inchida granitele (metaforic sau nu, e posibil orice), romanii din toata lumea vor sa vina acasa si sa-si faca vocea auzita.In al doilea rand, diaspora inseamna vector de schimbare. Cei care pleaca sunt in general cei gospodari si curajosi, care-si iau viata in maini si sunt gata sa inceapa totul de la zero in alta parte. Cu o mentalitate noua, bine ancorata in valori democratice si europene, cu increderea (re) dobandit ...citeste mai departe despre " De ce vine #diasporaacasa pe 10 august sa aprinda lumina " pe Ziare.com