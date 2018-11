De frica Rusiei, Europa de est inregistreaza cea mai mare crestere a cheltuielilor militare la nivel mondial, cu Romania pe primul loc

Intre 2016 si 2017, cheltuielile militare ale acestor tari au crescut intr-un ritm de 12%, de sapte ori mai mare decat cresterea de 1,7% a cheltuielilor militare in randul tarilor occidentale ale NATO.Este vorba despre cea mai mare crestere regionala la nivel mondial, iar in frunte se afla indeosebi Romania (50%), Lituania (27%) si Letonia (26%), potrivit datelor Institutului International de Studii pentru Pace (SIPRI) de la Stockholm.Cu toate ca exista diferente semnificative intre tari, cheltuielile militare in regiune nu au incetat sa creasca din 2013, dupa sase ani consecutivi de scadere.Aude Fleurant, directoare de program la SIPRI privind cheltuielile militare si armamentul, a explicat prin telefon pentru EFE ca aceste tari resimt o necesitate sporita in a-si moderniza sistemele de aparare.Potrivit EFE, conflictul din Ucraina, unde fortele separatiste sustinute de Rusia lupta impotriva guvernului central, a creat un sentiment de amenintare in aceste tari care, in calitate de membre ale NATO, participa la obiectivul comun de a spori cheltuielile cu apararea cu pana la 2% din Produsul Intern Brut (PIB) pana in 2024."Exista perceptia unei amenintari crescute (ruse) in aceste tari", rezuma Fleurant, care mentioneaza ca, dincolo de faptul daca este vorba de o amenintare reala sau nu, aceasta senzatie se reflecta in bugetele pentru aparare.SIPRI include in regiunea Europa Centrala si Balcanii si fostele state-satelit ale Uniunii Sovietice care in prezent sunt membre ale NATO si ale Uniunii Europene.Experta SIPRI aminteste ca, in pofida faptului ca aceste cresteri sunt semnificative in termeni relativi, cheltuielile cu armamentul in regiune sunt practic "marginale" la nivel global si mult sub sumele cheltuite in Europa Occidentala.De exemplu, cele 10 miliarde de dolari pe care Polonia i-a cheltuit in 2017 (reprezentand 40% din investitiile militare in intreaga regiune) se situeaza cu mult sub cele 57,770 de miliarde de dolari cheltuite de Franta sau chiar sub cele 16 miliarde de dolari alocate de Spania.In fapt, potrivit lui Fleurant, autoritatile din aceste tari sunt constiente ca nu ar putea opri o ipotetica invazie rusa. "Insa stiu ca NATO ar putea s-o faca. Si ...citeste mai departe despre " De frica Rusiei, Europa de est inregistreaza cea mai mare crestere a cheltuielilor militare la nivel mondial, cu Romania pe primul loc " pe Ziare.com