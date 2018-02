De la 1 martie, medicii si asistentele vor avea salarii "aproape europene": Cine pierde, cine castiga si de unde bani?

Este vorba de majorari semnificative, intre 70 si 172%, ministrul Sanatatii anuntand ca unele salarii vor depasi chiar si 4.000 de euro.Intre timp, insa, se duc negocieri pentru a se stabili sporurile pentru intreg personalul medical. Si legea deja spune ca acestea sa nu depaseasca un plafon de 30% din fondul de salarii, chiar daca unele sectii primesc sporuri foarte mari, de pana la 100%.O imagine complexa si complicata, cu negocieri intre sindicalisti si Ministerul Sanatatii, cu dispute la nivelul personalului medical, unde vor exista categorii avantajate si unele dezavantajate si, undeva lasati la coada, pacientii. La ce sa ne asteptam cand mergem la spital dupa 1 martie 2018? O radiografie a situatiei actuale ne ofera cateva raspunsuri la aceasta intrebare.De ce vor exista nemultumitiLegea Salarizarii a prevazut doua etape in ce priveste personalul medical platit din fondurile publice: de la 1 ianuarie a fost majorat brutul cu 25% fata de salariile din decembrie, inclusiv cu sporuri, odata cu transferul contributiilor in sarcina angajatului.Apoi, incepand cu 1 martie 2018, salariile brute, insa doar pentru medici si asistentii medicali, cresc direct la nivelul din 2022, calculat in raport cu luna ianuarie, deci fata de salariile cu 25% marite.Prima ruptura s-a produs aici. De ce nu beneficiaza de aceleasi cresteri intreg personalul medical? Raspunsuri concrete nu au fost date. De la conducerea Ministerului s-a insistat pe faptul ca aceste majorari vor aduce personalul vizat "pentru prima data aproape de nivelul din Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro". Asta, in viziunea Ministerului Sanatatii, ar urma sa opreasca exodul medicilor si asistentilor si sa elimine din sistem conditionarea actului medical de spaga (ca si cum ar fi o cutuma, si nu un act ce este deja sanctionat de legea penala).A doua ruptura se produce la sporuri. Pragul de 30% este imposibil de respectat in special in cazul spitalelor multidiciplinare, unde personalul din multe dintre sectii beneficia de spor de 85-100%. Si, dupa cum ne-a declarat liderul Sanitas, Leonard Barascu, sporurile nu vor fi calculate la salariile din martie, ci la cele din ianuarie, cu 25% crestere la brut.Dezbinare in spitale...citeste mai departe despre " De la 1 martie, medicii si asistentele vor avea salarii "aproape europene": Cine pierde, cine castiga si de unde bani? " pe Ziare.com