De la Cluj-Napoca la Viena, cu trenul, in 10 ore. Cat costa biletul si prin ce orase trece trenul

Potrivit Digi 24, circa 60 de persoane au facut aceasta calatorie, unii plecand din Cluj la ora 07:35, iar altii urcand din Oradea. De altfel, trenul opreste doar in orasul de la granita cu Ungaria si in Budapesta, in drumul sau spre Viena.Calatoria dureaza aproape 10 ore, iar costul unui bilet dus este de 131 de lei. Spre comparatie, calatoria cu masina intre cele doua orase dureaza cel putin 8 ore, iar pretul este considerabil mai mare.La intoarcere, trenul pleaca din Viena in jurul orei 10, dimineata. Cele doua curse feroviare vor fi zilnice.