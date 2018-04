De la "salarii ca in Occident" la "un salariu bun pentru Romania". Pintea: Chiar merita toata lumea spor maxim?

"Este o problema care in ultima vreme a luat o turnura nedorita din punctul meu de vedere. Regulamentul de sporuri, cel nou, este in vigoare de la 1 martie. Acest regulament limiteaza sporurile pana la 85%. In lunile ianuarie si februarie au avut in vigoare regulamentul vechi, care prevedea un spor de pana la 100%. (...) Au fost niste scaderi la personalul care nu a intrat in grila pana in 2022", a admis ministrul Sanatatii, intr-o interventie joi seara la Romania TV."La un spital, in luna februarie, un asistent medical pe specialitate care beneficiaza de un spor mare, 5.378 de lei, in luna martie ia 4.298 de lei. O ingrijitoare la anatomie patologica, in luna februarie, 3.990 lei, repet, ingrijitoare de curatenie, in luna martie 3.700 lei.Aceste diferente se pot echilibra in functie de anvelopa salariala din sanatate pe fiecare luna. In sanatate salariile nu sunt fixe. Ele difera in fiecare luna in functie de numarul de zile lucratoare si atunci incercam sa gasim solutii pe reechilibrarea acestor salarii.Vom vedea exact situatia la 15 aprilie, vom vedea raportarile la Ministerul Finantelor si sunt convinsa ca vom gasi solutii. (..) Exista niste limite, nu toata lumea trebuie sa ia sporuri maxime. Toata lumea vrea sporuri maxime. E normal sa iti doresti venituri mari, dar pana la urma trebuie sa ne facem si o analiza a spitalului in care lucram. Si aici managementul si sindicatul au un rol foarte important. (..) Chiar merita toata lumea sporul maxim?", a mai precizat ministrul Sanatatii, citat de Mediafax.De la "salarii ca in Occident", la "mi se pare un salariu bun pentru Romania"La inceputul lunii februarie, Sorina Pintea anunta cresteri uriase in sanatate, care vor duce salariile aproape de nivelul inregistrat in UE. Doua luni mai tarziu, discursul s-a schimbat.Vorbind despre venitul unui asistent medical principal pe sectia de terapie intensiva a unui spital din Bucuresti, cu un spor care nu e la nivelul maxim, Pintea a spus ca acesta ajunge la 6.120 de lei."Mi se pare un salariu foarte bun pentru Romania. O infirmiera, 3.263 de lei, tot in acest spital. Un medic specialist, tot din acelasi spital din Bucuresti, din subordinea MS, ia in luna februarie, fara garzi, ...citeste mai departe despre " De la "salarii ca in Occident" la "un salariu bun pentru Romania". Pintea: Chiar merita toata lumea spor maxim? " pe Ziare.com