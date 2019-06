Drumarii avertizeaza ca este semnalata prezenta ursilor in zona si cer turistilor sa nu se apropie de animale.In plus, drumarii previn turistii ca sunt putine locuri de parcare la Balea Lac, parcarile private din zona nefiind deszapezite."Facem apel la conducatorii auto sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile de trafic, mai ales avand in vedere instabilitatea atmosferica ce duce la apatitia de fenomene meteorologice spontane care afecteaza vizibilitatea.De asemenea, atentionam pe cei ce tranziteaza acest sector de drum ca in ultima perioada este semnalata prezenta ursilor in apropierea partii carosabile si ii sfatuim sa nu se apropie de animale, sa nu le hraneasca si sa informeze imediat autoritatile de prezenta acestora", a transmis CNAIR.Vezi si Inconstienta fara limite: Si-au pus pana si copilul sa faca selfie cu ursul pe Transfagarasan (Video) ...citeste mai departe despre " De sambata, se redeschide circulatia pe Transfagarasan. Atentie la ursi! (Video) " pe Ziare.com