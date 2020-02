Astfel, la nivelul Oficiului National pentru Achizitii Centralizate din Ministerul Finantelor Publice au fost primite si deschise toate ofertele pentru achizitia termoscannerelor, destinate identificarii posibilelor persoane infectate cu coronavirus.Autoritatile transmit ca dupa analiza ofertelor, a fost stabilita, pe baza criteriilor - timp de livrare si pret, compania care va furniza cele 35 de aparate destinate amplasarii in aeroporturile din tara noastra.Acestea urmeaza sa fie livrate astfel: 5 saptamana viitoare, 10 pana la data de 20 martie, iar alte 20 intr-un termen de 55 zile.Amintim ca, pana in acest moment, pe teritoriul Romaniei a fost confirmat un singur caz de infectare cu virusul COVID - 19 (coronavirus), astfel ca nu se poate vorbi de o epidemie. Barbatul bolnav a fost transportat la Bucuresti, la Institutul National de Boli Infectioase Prof.Dr. Matei Bals, este in stare buna si nu prezinta simptome specifice.Citeste si:Rafila: Noul coronavirus nu se transmite prin atingere. Nu exista purtatori ai virusuluiAntibioticele nu previn si nu trateaza coronavirusul. Luati doar medicamente prescrise de medic!Firea anunta masuri speciale pentru coronavirus: Nu inchidem scolile! Corp special la Victor Babes, Colentina va functiona ca spital suportA.G. ...citeste mai departe despre " De saptamana viitoare vom avea pe aeroporturi termoscannere pentru identificarea persoanelor cu coronavirus " pe Ziare.com