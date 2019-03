Dispar Uber si Taxify? De tema transportatorilor, Guvernul vrea sa modifice legea taximetriei prin OUG

Inca de la jumatatea lunii februarie, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) a organizat un protest in Piata Victoriei, solicitand Cabinetului Dancila o ordonanta de urgenta pentru combaterea pirateriei din bransa.Cum proiectul de ordonanta a intarziat sa apara, COTAR a amenintat ca va bloca soseaua Kiseleff cu peste 5.000 de masini. Pana la urma, insa, transportatorii s-au inteles cu Guvernul si au renuntat la organizarea uriasului protest, cu conditia ca proiectul de OUG sa fie lansat cat mai repede in dezbatere publica.Vineri, pe 1 martie, Ministerul Dezvoltarii a pus, in cele din urma, proiectul de ordonanta in dezbatere publica, iar transportatorii se declara multumiti daca textul ar fi adoptat in forma prezenta.Detalii a oferit pentru Ziare.com presedintele COTAR, Vasile Stefanescu."Am vazut proiectul si, din punctul meu de vedere, continutul este in acord cu solicitarile noastre si cu ceea ce am discutat cu reprezentantii Guvernului. Prin intermediul acestui proiect, activitatea de rent-a-car trece la Ministerul Transporturilor. Iar asta inseamna ca nimeni nu va mai putea face transport de persoane fara sa fie autorizat, exact asa cum sunt taximetristii care respecta legea.In plus, se elimina din lege sintagma 'in mod repetat', ceea ce inseamna ca autoritatile ii vor putea opri pe cei care fac transport cu incalcarea legii inca de la momentul in care ii depisteaza. In prezent, din cauza neclaritatii induse de sintagma 'in mod repetat', acest lucru nu este posibil", a declarat Vasile Stefanescu.Inca de acum doua saptamani, Stefanescu a sustinut ca nu este in regula ca societatile de taxi sa aiba nevoie de autorizatii si licente si, in plus, sa plateasca taxe si impozite, in vreme ce soferii de UBER, Taxify, Bla Bla Car si Clever Go "circula fara probleme, dau comenzi, incaseaza bani, sfidand legislatia pentru transporturi si taximetrie".Din informatiile Ziare.com, in acest moment, in Romania, soferii de Uber, spre exemplu, au posibilitatea sa obtina atestate si chiar licente, dar pentru asta ar trebui sa isi inregistreze masinile pe o firma.Iar multi dintre ei nu procedeaza in acest fel, ci isi folosesc masinile proprii sau chiar inchiriaza unele pentru a face transport ...citeste mai departe despre " Dispar Uber si Taxify? De tema transportatorilor, Guvernul vrea sa modifice legea taximetriei prin OUG " pe Ziare.com