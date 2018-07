Debransarea devine mai grea sau mai usoara? O noua lege ar putea pune cruce incalzirii centralizate din Romania. Si asta nu e bine

Depus la Senat inca de pe 20 iunie 2008, pe vremea cand premier era Calin Popescu Tariceanu, proiectul de lege care ar trebui sa creeze premisele unei incalziri mai eficiente a locuintelor romanilor a fost adoptat abia in urma cu doua saptamani.De ce a devenit brusc atat de important acest proiect de lege privind termoficarea - amanat deja vreme de un deceniu - incat a fost nevoie de adoptarea lui in cadrul unei sesiuni parlamentare extraordinare?Din cauza ca Romania avea nevoie urgenta de o lege prin intermediul careia sa transpuna corect, macar pe hartie, prevederile legislatiei europene, printre care si unele ale Directivei 2012/27/UE. Daca n-ar fi facut-o, tara noastra risca sa intre intr-o procedura de infringement. Acum, nu mai risca acest lucru, cel putin o vreme.Pericolul va reaparea, insa, in momentul in care Comisia Europeana isi va da seama ca am statul s-a spalat inca o data pe maini de responsabilitatile pe care le are, dand o lege cu multe prevederi care fie nu se pot aplica, fie si-au dovedit deja ineficienta.Marile probleme ale incalzirii pe care legea ar fi trebuit sa le rezolveIntr-un raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) se arata ca numarul de Sisteme de Alimentare Centralizata cu Energie Termica (SACET) din Romania este in continua scadere. In plus, contorizarea energiei necesare incalzirii prin intermediul acestora reprezinta o problema. Mai exact, in raportul ANRE se arata ca:"O problema extrem de sensibila o reprezinta SACET si gradul de contorizare la nivel de condominiu. Incepand cu anul 1990, numarul lor a scazut continuu: in anul 2014 erau in functiune 70 de SACET, in anul 2015 6 s-au inchis, iar la sfarsitul anului 2016-inceputul anului 2017 mai erau in functiune 61", se arata in raportul ANRE. Asta, in conditiile in care Romania are peste 320 de orase!Autorii documentului au identificat si cauzele acestui declin al incalzirii centralizate. Anume:"Cauzele acestei situatii le constituie lipsa unei politici si a unei strategii coerente la nivel central si local privind alimentarea cu energie termica a localitatilor, precum si lipsa fonduri ...citeste mai departe despre " Debransarea devine mai grea sau mai usoara? O noua lege ar putea pune cruce incalzirii centralizate din Romania. Si asta nu e bine " pe Ziare.com