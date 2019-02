Decanul Baroului Iasi anunta ca onorariile avocatilor din oficiu vor fi majorate cu 141%

Avocatul Marius Striblea a scris pe Facebook ca, miercuri, repezentantii mai multor barouri din tara au purtat negocieri la Ministerul Justitiei si ca s-a obtinut majorarea onorariilor din oficiu pentru avocati cu 141 la suta.El a precizat ca, joi dimineata, va fi semnat un protocol intre Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, Ministerul Justitiei si Ministerul Public."Negocierile de la Ministerul Justitiei s-au terminat. S-a stabilit forma finala a noului protocol. In esenta, modificarile sunt urmatoarele: protocolul va fi tripartit (UNBR, Ministerul Justitiei, Ministerul Public); onorariile vor fi majorate cu 141,02%; formularea art. 10 a fost modificata. Se precizeaza expres ca onorariile din protocol nu pot fi reduse; marirea numarului de prestatii ce sunt vizate de protocol; de asemenea, se precizeaza expres ca delegatia aparatorului desemnat din oficiu inceteaza potrivit art. 91 alin. 4 din Codul de procedura penala", a precizat decanul Baroului Iasi, Marius Striblea.Protestele avocatilorAvocatii din Bucuresti si din 14 judete au protestat, luni, pentru a trage un semnal de alarma in legatura cu nivelul si modalitatea de stabilire a onorariilor din oficiu.Ei au purtat banderole albe pe brat si au avertizat ca vor organiza astfel de actiuni pana la solutionarea disfunctionalitatilor din sistemul de asistenta juridica. Facand remarca potrivit careia intelege ca se apropie alegerile la avocati si ca "unii au intrat in campanie", ministrul Justitiei Tudorel Toader a replicat demersurilor acestora repostand un mesaj privind corespondenta cu ei, respectiv memoriul lor si raspunsul ministerului, spunand ca reprezentantii avocatilor nu si-au mai precizat sau reconsiderat apoi pozitia.Proteste au fost anuntate de barourile din Alba, Arges, Buzau, Cluj, Dolj, Gorj, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Olt, Prahova, Satu Mare, Salaj, Timis. In Bucuresti, avocatii s-au adunat la ora 13.00, pe scarile Curtii de Apel.Protestul este etapizat astfel: prezentarea avocatilor in cauzele respective, purtand o banderola alba pe brat in perioada 11-24 februarie; asigurarea asistentei judiciare exclusiv in cauzele penale in care se discuta masurile preventive in perioada 25 februarie - 10 martie; neasigurarea asistentei judiciare, la inceput cate 30 minute pe zi, timp d ...citeste mai departe despre " Decanul Baroului Iasi anunta ca onorariile avocatilor din oficiu vor fi majorate cu 141% " pe Ziare.com