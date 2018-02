Decizie definitiva: Conturile lui Daniel Constantin, poprite pentru recuperarea prejudiciului in dosarul in care a fost condamnat Voiculescu

Decizia Tribunalului Ilfov este definitiva. Practic, instanta a confirmat decizia data de Judecatoria Buftea. "Respinge apelul ca nefondat. Definitiva", este decizia Tribunalului Ilfov din data de 19 februarie. Daniel Constantin ar putea fi executat silit in contul acestei datorii, care a fost scadenta o parte in 2016, iar alta parte in 2017, potrivit unor specialisti in drept consultati de Ziare.com.In 2007, Daniel Constantin a imprumutat suma de 100.000 de euro, cu scadenta in 2016, iar in 2008, suma de 195.000 de euro, cu scadenta in 2017.Urmeaza Mihai Gidea?Intr-un caz similar, directorul Antenei 3, Mihai Gidea, este amenintat de Fisc cu blocarea conturilor. Motivul: a imprumutat bani de la Dan Voiculescu, condamnat in dosarul ICA, iar acum inspectorii ANAF vor sa recupereze cei 695.000 de lei.Cazul este pe rolul Judecatoriei Sectorului 3 si are termen pe 20 februarie.Anunta ca este in discutii cu FisculDeputatul Daniel Constantin declara la sfarsitul lunii martie ca nu avea conturile blocate de ANAF, dar se afla de un an in discutii cu reprezentantii institutiei, fiind vorba de o procedura normala, la care se astepta, iar el va urma calea care va fi decisa in momentul in care se va stabili procedura de recuperare in instanta."Discut cu cei de la ANAF de mai bine de un an de zile. Este o procedura pe care o asteptam, speram sa o instituie ceva mai de mult. Este inca un pas pe care-l fac in recuperarea unui prejudiciu stabilit de instanta. Dupa ce se va stabili, se va termina aceasta etapa procedurala, adica acel proces, atunci lucrurile vor intra in normal", a declarat Daniel Constantin.Procesul a durat un anPe 8 august 2014, Dan Voiculescu a fost condamnat la 10 ani de inchisoare si plata prejudiciului de aproape 60 de milioane de euro. Intre timp, ANAF-ul a vandut mai multe imobile, aflate in proprietatea familiei Voiculescu. Iar pe 27 februarie 2017, Fiscul a deschis un proces la Buftea, avand ca obiect "validare mentinere poprire", in care Dan Voiculescu are calitatea de "debitor", dar Daniel Constantin pe cea de "Tert poprit".Povestea imprumutuluiIn 2012, Daniel Constantin a po ...citeste mai departe despre " Decizie definitiva: Conturile lui Daniel Constantin, poprite pentru recuperarea prejudiciului in dosarul in care a fost condamnat Voiculescu " pe Ziare.com