Decizie inedita: Administratia Strazilor, obligata sa plateasca daune morale de 1.000 de euro pentru o denivelare de asfalt - care e motivarea

Decizia in premiera a fost luata de Judecatoria Sectorului 5, pe 23 februarie, dupa aproape trei ani de procese. Luna aceasta, Administratia Strazilor a declarat apel, iar cazul s-a mutat la Tribunalul Bucuresti. Prezentarea acestui caz este facuta din motivarea deciziei Judecatoriei Sectorului 5.AccidentulTotul incepe pe 18 august 2013, in jurul orei 20.30, atunci cand Marius P. Isi conducea motocicleta pe bulevardul Eroilor Sanitari din Bucuresti. La un moment dat, motocicleta a rulat peste o denivelare aflata in carosabil si a intrat in voblaj - trepidatii ale rotii din fata. In acel moment, barbatul a pierdut controlul ghidonului, iar motocicleta a alunecat intr-o parte.In cadere, vehiculul a presat piciorul stang, fapt care a determinat ruperea acestuia. A urmat apoi o interventie chirurgicala, finalizata cu un repaus obligatoriu de 6 saptamani de la operatie.Ce a constatat politiaAgentul de la Serviciul Accidente Rutiere a aratat in procesul-verbal de cercetare la fata locului ca era vorba de un drum drept, in zona producerii accidentului existau semafoare, precum si indicatoarele de circulatie cu semnificatiile Drum prioritar, Obligatoriu inainte, Trecere pietoni, Obligatoriu dreapta, Cedeaza trecerea.Limita maxima de viteza pe sectorul de drum este de 60 km/h, marcajele erau vizibile, indicatoarele erau de asemenea vizibile, insa in carosabil a fost constatata o denivelare cu dimensiunile 3,40 m x 2m.In continuare, agentul a constatat ca partea carosabila era uscata, accidentul s-a produs noaptea, in conditii de vizibilitate buna, iar motocicleta prezenta avarii la semnalul stang spate, scarita pilotului pe partea stanga, schimbatorul de viteze, capacul alternativ si ghidon. S-a mai constatat ca pe carosabil exista urme de franare in lungime de 4 m, care incep din dreptul imobilului aflat la nr. 2, si se continua cu urme de zgariere in lungime de 14,70 m.Procesul, pas cu pasDupa ce a terminat cu problemele medicale, Marius a decis, in august 2016, sa cheme in judecata institutiile pe care le-a considerat vinovate pentru prejudiciul suferit:- Compania Nationala de Autostrazi s