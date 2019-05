Decizie istorica in UE: Anumite articole de unica folosinta din plastic (tacamuri, farfurii, paie), interzise

Noile norme vor introduce o interdictie privind anumite articole de unica folosinta fabricate din plastic, in cazul carora exista alternative pe piata: betisoarele pentru urechi, tacamurile, farfuriile, paiele, agitatoarele pentru bauturi, betisoarele pentru baloane, precum si paharele, recipientele pentru alimente si bauturi fabricate din polistiren expandat si toate produsele fabricate din materiale plastice oxodegradabile, precizeaza Comisia Europeana.De asemenea, sunt adoptate masuri de reducere a consumului de recipiente pentru alimente si pahare pentru bauturi fabricate din plastic, precum si aplicarea unei marcari si etichetari specifice in cazul anumitor produse.Noile norme vor introduce scheme de raspundere extinsa a producatorilor care sa acopere costurile aferente eliminarii deseurilor, aplicate unor produse cum ar fi filtrele de tutun si echipamentele de pescuit.Decizia Consiliului UE va fi urmata de publicarea textelor in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Directiva va intra in vigoare la 20 de zile de la publicare. Statele membre vor avea apoi la dispozitie doi ani pentru a o transpune in dreptul lor national.Obiecte mici, daune serioaseUE are ca obiectiv o colectare separata a sticlelor din plastic de 90% pana in 2029 (77% pana in 2025) si introducerea unor cerinte de proiectare pentru atasarea capacelor la sticle, precum si obiectivul de a include in proportie de 25% plastic reciclat in sticlele PET incepand cu 2025 si de 30% in toate sticlele din plastic incepand cu 2030.Marti, Consiliul UE a adoptat masurile ambitioase propuse de Comisie menite sa reduca deseurile marine provenite de la cele zece articole din plastic de unica folosinta care se gasesc cel mai frecvent pe plajele europene, precum si echipamentele de pescuit abandonate si materialele plastice oxodegradabile.Normele privind articolele din plastic de unica folosinta si echipamentele de pescuit prevad diferite masuri care se aplica diferitelor produse si plaseaza UE in prima linie a luptei mondiale impotriva deseurilor marine. In cazurile in care exista alternative la indemana si accesibile ca pret, se va interzice introducerea pe piata a articolelor din plastic de unica folosinta, cum ar fi tacamurile, farfuri ...citeste mai departe despre " Decizie istorica in UE: Anumite articole de unica folosinta din plastic (tacamuri, farfurii, paie), interzise " pe Ziare.com