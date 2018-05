500 de procurori au semnat o declaratie de independenta, dupa decizia CCR

" (...) Respectam competentele Ministrului Justitiei privind politica penala a statului precum si atributiile concrete in anumite domenii dar aceste competente nu valideaza in niciun fel implicarea factorului politic in modul de instrumentare si solutionare a cauzelor penale.Ministrul Justitiei nu are si nu va avea nicio implicare si niciun rol in activitatea noastra profesionala ori in vreo cauza penala sau civila pe care o avem spre solutionare sau la care participam in calitate de reprezentanti ai Ministerului Public.Singura institutie care gestioneaza cariera procurorului si singurul garant al independentei procurorilor este Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 1 alin. (2) din Legea 304/2004, Ministrul Justitiei neavand si neputand sa aiba niciun fel de rol sau implicare in cariera individuala a procurorului, acest principiu neputand sa fie modificat prin inserarea unei alte sintagme in decizia Curtii Constitutionale, institutie ce nu are competenta de legiferare pozitiva.Atragem atentia ca evaluarea profesionala a procurorilor si modalitatea de accedere in functie trebuie sa aiba la baza sistemul meritoriu, conditii si reguli clare si transparente si lipsa arbitrariului.Solicitam tuturor institutiilor abilitate si tuturor factorilor de decizie sa respecte principiile de functionare ale Uniunii Europene, sa faciliteze indeplinirea obligatiilor internationale asumate de Romania si sa tina cont ca respectarea statului de drept si a independentei sistemului judiciar este un punct important in materia cooperarii internationale si a capacitatii Romaniei de a fi un partener de dialog in relatie cu celelalte state membre, atat in ceea ce priveste cooperarea in materie penala cat si cooperarea in materie civila.In sustinerea prezentei declaratii de principiu aducem aminte ca garantarea independentei sistemului judiciar a fost una dintre conditiile impuse in vederea aderarii la Uniunea Europeana, context in care au fost adoptate modificari in pachetul de legi privind sistemul judic ...citeste mai departe despre " 500 de procurori au semnat o declaratie de independenta, dupa decizia CCR " pe Ziare.com