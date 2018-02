Declaratiile lui Kovesi pentru BBC si Euronews care l-au determinat pe Toader sa-i ceara revocarea

Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. In interviurile date de acesta pentru BBC si Euronews, Kovesi ar fi afectat imaginea Romaniei:"Procurorul sef declara pentru BBC ca se teme de desfiintarea DNA. Intr-un alt interviu acordat la Euronews s-a lansat intr-o critica dura a proiectelor de lege aflate in dezbatere parlamentara, acuzand ca politicienii lovesc impotriva efortului de a combate coruptia. Potrivit Constitutiei, tuturor legilor in vigoare, procurorul isi exercita competentele legale, interpreteaza, aplica legea, dar opera de legiferare este a legiuitorului", a argumentat ministrul Justitiei.Ziare.com va prezinta cele doua articole de presa:Ce a declarat la BBCPe 8 februarie 2017, BBC a publicat articolul "Laura Codruta Kovesi, starul controversat al luptei anticoruptie in Romania". Momentul era dupa ce Guvernul retrasese cu o saptamana in urma Ordonanta 13, care ar fi slabit legislatia anticoruptie.BBC:Laura Codruta Kovesi, starul anticoruptie al Romaniei, se teme ca DNA ar putea fi desfiintataPotrivit BBC, Kovesi s-a opus puternic ordonantei de urgenta care ar fi dezincriminat anumite infractiuni de coruptie si care ar fi condus la eliberarea a zeci de oficiali din inchisoare. Ea a apreciat ca modificarile ar fi avut un impact in unul din trei cazuri la nivelul DNA."Incepand de acum, va exista un risc urias la adresa sistemului judiciar, zilnic", subliniaza ea. "Pentru ca zilnic putem afla despre o noua modificare, putem afla despre modificari ale jurisdictiei noastre sau poate ca biroul nostru poate fi dizolvat si sa nu mai existe", declara Kovesi pentru BBC.Inteviul de la EuronewsLaura Kovesi, femeia insarcinata sa curete unul dintre cele mai corupte state membre UE de coruptie, ii ataca pe cei care vor sa-i deraieze eforturile, scria Euronews, care a publicat in 28 noiembrie 2017 un interviu cu sefa Directiei Nationale Anticoruptie.Kovesi a declarat pentru Euronews ca politicieni si oameni de afaceri riposteaza unei campanii menite sa curete de coruptie una dintre cele mai corupte tari din Uniunea Europeana.Euronews a stat de vorba cu Kovesi: Femeia care face curatenie in unul dintre cele mai corupte state din UE (Audio)Aceste efortur ...citeste mai departe despre " Declaratiile lui Kovesi pentru BBC si Euronews care l-au determinat pe Toader sa-i ceara revocarea " pe Ziare.com