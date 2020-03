Pasagerii s-au temut ca femeia ar putea sa fie infectata cu coronavirus. In aceasta situatie, pilotul aeronavei a decis sa nu mai decoleze, a transmis Realitatea Plus."Pasagera care a avut un acces de tuse in avion nu este bolnava de coronavirus. Aceasta a fost debarcata si a fost supusa unui examen medical. Si s-a stabilit ca nu are boala.Si ceilalti 29 de pasageri au fost debarcati. Mai multi dintre ei veneau dintr-o tara aflata pe lista galbena, asa ca au avut emotii.Pentru confortul lor psihic, urmeaza sa fie reimbarcati in alta aeronava", a declarat purtatorul de cuvant al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), Valentin Iordache, pentru Realitatea Plus.Potrivit Mediafax, pasagera a completat o declaratie pe propria raspundere ca va intra in autoizolare pentru 14 zile cand va ajunge la Suceava.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Decolarea unui avion de pe Otopeni a fost anulata, dupa ce o pasagera a inceput sa tuseasca " pe Ziare.com