Departamentul pentru Situatii de Urgenta, mesaj pentru cei expusi la gazele lacrimogene

DSU spune ca "nu este necesara deplasarea populatiei catre unitatile de primiri urgenta pentru efectuarea unor controale de rutina pentru simplul fapt ca au fost in piata si au fost expuse substantelor lacrimogene, decat in situatia exceptionala in care exista acuze / simptome ingrijoratoare, care necesita consultarea unui medic".Departamentul pentru Situatii de Urgenta, condus de Raed Arafat, a postat pe Facebook , miercuri seara, un mesaj cu precizari privind efectele pe termen mediu si lung in cazul expunerii la gaze lacrimogene.DSU spune ca in urma aparitiei unor afirmatii despre efectele pe termen mediu si lung ale gazelor lacrimogene mai multe persoane, ingrijorate pentru sanatatea lor, s-au prezentat la unitatile de primiri urgente pentru a fi consultate de medici, dupa ce au fost prezente in 10 august in Piata Viata Victoriei, la momentul utilizarii substantelor lacrimogene."Persoanele care au venit pentru a fi consultate nu prezentau probleme care sa necesite ingrijiri medicale", afirma DSU.Institutia mentioneaza ca miercuri conducerea DSU a luat legatura cu producatorii substantelor utilizate, care "au confirmat faptul ca substantele indicate sunt fabricate conform standardelor europene si internationale".De altfe, si Jandarmeria Capitalei a precizat miercuri ca gazele lacrimogene folosite de fortele de ordine provin exclusiv de la producatori autorizati si certificati conform legii, subliniind ca substantele utilizate de catre militarii romani sunt prezente si in dotarea jandarmilor din Europa.Iata aici mai multe informatii: Jandarmeria Romana, lamuriri privind gazele lacrimogene folosite in timpul protestului diasporei"De asemenea, fabricantii au subliniat ca astfel de substante, precum O - Chlorobenzylidenenmalonnitrile, cunoscute sub denumirea CS, sunt folosite si de alte forte de ordine din Europa si din lume. In ceea ce priveste efectele pe care le are aceasta substanta asupra corpului uman