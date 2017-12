Deputatul "mitraliera" a initiat o lege care ofera superimunitate parlamentarilor, primarilor si presedintelui

Catalin Radulescu, zis si deputatul "mitraliera", a initiat propunerea legislativa pentru modificarea articolului 175 privind Codul Penal.Proiectul controversat, care a fost semnat de 40 de deputati si senatori PSD, prevede ca persoanele alese in functii de demnitate publica sa nu mai fie functionari publici.Modificarea este adusa articolului 175 din Codul Penal, care priveste functionarul public, in sensul legii penale.De aici, vor fi excluse "persoanele alese in functii de demnitate publica", cum ar fi presedintele, senatorii, deputatii, europarlamentarii, dar si alesii locali.Ce inseamna acest lucru de fapt?Persoanele care detin functiile enumerate mai sus nu vor mai putea fi cercetate pentru infractiuni prevazute de Codul Penal, intrucat nu vor mai fi "functionari publici", ci "persoane in functii de demnitate publica".Astfel, senatorii, deputatii, alesii locali, dar si presedintele sunt scosi de sub incidenta prevederilor Codului Penal referitoare la abuz in serviciu, conflict de interese sau luare de mita, potrivit Mediafax.In expunerea de motive, semnatarii arata ca enumerarea pe care o face articolul 175 "lasa loc interpretarilor".Iata forma actuala a articolului:"Functionar public(1) Functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu sau fara o remuneratie:a) exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti;b) exercita o functie de demnitate publica sau o functie publica de orice natura;c) exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia".Forma pe care o doresc cei 40 de semnatari contine urmatoarele modificari la punctele a si b:"a) exercita atributii si responsabilitati, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor puterii legislative, executive sau judecatoresti sau exercita o functie publica, cu exceptia persoanelor care au fost alese in functii de demnitate publica.b) se abroga".In expunerea de motive, care poate fi citita aici, semnatarii evoca mai mai multe reglementari legale, din care "rezulta clar ca persoanele care exercita demnitati publice nu au calitatea ...citeste mai departe despre " Deputatul "mitraliera" a initiat o lege care ofera superimunitate parlamentarilor, primarilor si presedintelui " pe Ziare.com