Desi crapa pe toate partile, Bucurestiul risca sa piarda 176 milioane de euro pentru modernizarea sistemului de termoficare

Pana astazi, in al 12-lea ceas, totul e ramas ingropat in hartii si proceduri complicate... Iar daca finantarea se va pierde, singurii pagubiti vor fi locuitorii Capitalei, adica aceia care platesc scump pentru functionarea sistemului de termoficare imbatranit si pe care avariile ii lasa tot mai des si mai mult in frig, in fiecare iarna.Asa cum Ziare.com va informa inca de la jumatatea lunii octombrie, in mod normal, pana la finele anului trecut, Ministerul Energiei si autoritatile locale din Capitala ar fi trebuit sa aiba deja o strategie comuna clara, adoptata in instanta, pentru reorganizarea sistemului de termoficare din Bucuresti. Intocmirea si adoptarea respectivei strategii era urgenta, in conditiile in care doar in baza ei poate Bucurestiul accesa - fie si pe ultima suta de metri - o finantare de 176 de milioane de euro, cu care sa inceapa modernizarea sistemului.E nevoie de acesti bani pentru ca sistemul de termoficare - care alimenteaza cu agent termic si apa calda 1,2 milioane de bucuresteni - sa poata fi reparat inainte sa cedeze definitiv.Din pacate, fara modernizare, mai multe grupuri energetice ale ELCEN (societate care produce agentul termic pentru Capitala), nu vor mai putea fi folosite de la inceputul lui 2020, din cauza restrictiilor de mediu. In plus, sistemul de distributie a agentului termic (administrat de RADET) risca sa se destrame in curand. Potrivit unui raspuns oferit anterior de Regie la solicitarea Ziare.com, nu mai putin de 79% dintre conductele principale si 61% dintre tevile secundare ale sistemului sunt mai vechi de 20 de ani si ar trebui schimbate. De altfel, unui bucurestean i-ar fi imposibil sa nu observe starea jalnica a stevilor RADET, care cedeaza iarna de iarna, cauzand pierderi uriase si lansand in frig zeci de mii de bucuresteni.Intr-o astfel de situatie urgenta, ne-am fi asteptat ca autoritatile centrale si locale sa se zbata pentru a profita de ultima sansa pe care o au de a atrage, prin POIM 2014-2020, cei 176 de milioane de euro cu care sa inceapa investitiile. Din pacate, lucrurile nu stau de loc asa.