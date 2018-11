De fapt - sustine Ministerul Transporturilor - in loc sa faca totul pentru a castiga o licitatie, CFR Marfa a creat premisele ca alte companii sa i-o ia inainte."Societatea CFR Marfa a participat la licitatia organizata de Complexul Energetic Oltenia avand ca obiect transportul de carbune.Comisia de licitatie a prezentat o singura oferta, potrivit documentelor puse la dispozitia organelor de control, desi putea sa reoferteze, de mai multe ori, in interesul companiei.Prin neofertare, Corpul de control al ministrului Lucian Sova considera ca in acest caz s-au creat premisele necesare adjudecarii in favoarea contracandidatului companiei de stat", se arata in comunicatul de presa al Ministerului Transporturilor remis joi, cu putin timp inainte ca ministrul Lucian Sova sa isi anunte demisia din functie.Corpul de Control al Ministrului Transporturilor a sesizat, in acest caz, si institutii insarcinate cu anchetarea fraudelor.In mod normal, CFR Marfa nu isi permite, sub nicio forma, sa piarda contracte, in conditiile in care merge pe pierdere deja de 11 ani si risca inclusiv sa iasa de pe piata.Principalul motiv pentru care CFR Marfa a ajuns in stare critica este ca nu si-a platit taxa de folosire a caii ferate catre CFR SA, acumuland catre aceasta datorii de peste 830.000 lei, asa cum Ziare.com v-a informat deja. In consecinta, ori de cate ori are ocazia, CFR SA popreste conturile CFR Marfa pentru a-si recupera banii.CFR SA a incercat sa execute chiar si sediul CFR Marfa din Bucuresti, din preajma Garii de Nord. Chiar ministrul demisionar Sova s-a declarat in favoarea executarii silite a CFR Marfa, in conditiile in care sustinea ca se asteapta ca CE sa dea in curand o decizie care sa creeze chiar premisele lichidarii societatii. ...citeste mai departe despre " Desi e in sapa de lemn, CFR Marfa a pierdut intentionat o licitatie care i-ar fi adus 19 milioane de lei " pe Ziare.com