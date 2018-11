Desi multi au vrut sa o opreasca, Rezolutia privind Romania va fi votata, in 13 noiembrie, in Parlamentul European. Tot atunci se publica si MCV-ul

Devansarea a fost propusa de eurodeputatii socialisti, dar decizia apartine Conferintei presedintilor, reunita, joi, la Bruxelles.Aceasta devansare va duce la o coincidenta: tot marti, 13 noiembrie, este asteptat si urmatorul MCV privind Romania, care, spun surse consultate de Ziare.com, nu va fi deloc bland cu autoritatile de la Bucuresti.Amintim ca Parlamentul European a luat decizia de a adopta o Rezolutie privind tara noastra la mijlocul lunii septembrie, la Strasbourg, imediat dupa votul care a decis demararea procedurii de activare a Articolului 7 in cazul Ungariei.Cu toate ca atat europarlamentarii romani socialisti, cat si cei liberali au avansat ca optiune renuntarea la Rezolutie, pentru ca, spuneau ei, aceasta ar arunca o imagine negativa asupra Romaniei, evolutiile de la Bucuresti au facut ca forul european sa nu dea inapoi.Si Klaus Iohannis si-ar fi dorit renuntarea la o Rezolutie referitoare la tara noastra: adoptarea unui astfel de text de catre PE este neobisnuita, mai ales ca vine cu o luna inainte de preluarea presedintiei Consiliului UE de catre tara noastra, argumenta presedintele.Pe de alta parte, europarlamentarul olandez Judith Sargentini, care a redactat si raportul in urma caruia Parlamentul European a demarat activarea Art. 7 pentru Ungaria, a spus clar, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca nu e multumita de raspunsul premierului Viorica Dancila, care i-a acuzat pe oficialii europeni, chiar in plenul de la Strasbourg, ca tin cont de informatii false privind situatia de la Bucuresti."As aprecia daca guvernul roman ar opri acele schimbari problematice din domeniul Justitiei si, in schimb, ar lua in serios lupta impotriva coruptiei, iar asta inseamna si sa nu ii inlature pe cei care s-au luptat efectiv cu coruptia.In ianuarie urmeaza preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, de catre Romania de la Austria, si ar fi momentul ca Guvernul Romaniei sa arate cat de mult apreciaza valorile europene in ceea ce priveste drepturile fundamentale si domnia legii", a spus Sargentini.De altfel, propunerea pentru ca situatia din Romania sa devina tema de dezbatere in Parlamentul European apartin ...citeste mai departe despre " Desi multi au vrut sa o opreasca, Rezolutia privind Romania va fi votata, in 13 noiembrie, in Parlamentul European. Tot atunci se publica si MCV-ul " pe Ziare.com