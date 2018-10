Detalii despre scrisoarea trimisa de Timmermans Vioricai Dancila: Ce este in spatele modificarii abuzului in serviciu?

Acesta ar fi unul dintre mesajele transmise printr-o scrisoare adresata premierului Dancila de prim vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans.Ziare.com v-a informat, in exclusivitate, ca Timmermans i-a solicitat premierului Viorica Dancila ca pana la 1 noiembrie sa raspunda la un set de 18 intrebari punctuale privind modificarile Codurilor Penale. Intrebarile arata ca, potrivit CE, aceste modificari ar putea incalca trei directive europene foarte importante.Citeste amanunte aici: Viorica Dancila, scoasa la tabla de Frans Timmermans. 18 intrebari laser, trei directive incalcate"Timmermans i-a transmis Vioricai Dancila ca el si presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker, si-au exprimat preocuparile cu privire la modificarile aduse Codurilor Penale si Legilor Justitiei. El a subliniat faptul ca independenta sistemului judiciar si lupta impotriva coruptiei sunt elemente esentiale pentru ca Romania sa fie puternica in Uniunea Europeana", au explicat surse politice pentru Ziare.com.Potrivit acestora, scrisoarea are 5 pagini, din care 4 sunt anexele cu cele 18 intrebari. Chestionarul detaliaza cele mai delicate modificari ale Codurilor Penale si verifica impactul lor asupra anchetelor penale. Cele mai multe vizeaza modificiarile aduse Codului de Procedura Penala, dar cinci dintre acestea privesc Codul Penal.Timmermans cere date despre esenta modificarii infractiunii de abuz in serviciu. Asta dupa ce mass-media a speculat ca aceste schimbari ale definitiei infractiunii au legatura cu Liviu Dragnea, care contesta o sentinta de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu. Daca modificarile ar intra in vigoare, Dragnea ar scapa de problemele penale.Ancheta inchisa dupa un an"Comisia vrea sa inteleaga care este sensul exact al schimbarilor aduse prin modificarile legislative si care este impactul lor asupra sistemului judiciar din Romania, a scris Timmermans", declara sursele politice.Articolul 305 din Codul de Procedura Penala este cel care prevede ca, in termen de un an de la data inceperii urmaririi penale, organul de urmarire penala este obligat sa procedeze fie la inceperea urmaririi penale cu privire ...citeste mai departe despre " Detalii despre scrisoarea trimisa de Timmermans Vioricai Dancila: Ce este in spatele modificarii abuzului in serviciu? " pe Ziare.com