Detinutii Penitenciarului Timisoara lucreaza si aduc 2 milioane de euro profit inchisorii

Potrivit reprezentantilor Penitenciarului "Popa Sapca" din Timisoara, anul trecut au fost incheiate aproape 80 de contracte cu diferite companii din judetul Timis care duc lipsa de personal si au dorit sa angajeze detinuti.In total, din cei 887 de detinuti inchisi in penitenciarul din Timisoara, 521 dintre acestia lucreaza pe perioada detentiei."Veniturile proprii incasate au fost in suma de 11.186.111 lei, depasindu-se astfel, pentru prima data in sistemul penitenciar, pragul de 10.000.000 lei, cea mai mare pondere - 10.544.172 (94,26%) o reprezinta incasari prestari servicii din folosirea la munca a persoanelor private de libertate", a informat Penitenciarul "Popa Sapca" din Timisoara.Purtatorul de cuvant Ramona Ilies a declarat, marti, ca o parte dintre detinuti lucreaza in cadrul unor puncte de lucru deschise chiar in interiorul institutiei de diferite firme."Sunt firme care au punct de lucru deschis in interiorul penitenciarului. Detinutii repara volane, reconditioneaza mobilier pentru gradina si mai este un punct de lucru in domeniul instalatiilor electrice.Dar cele mai multe puncte de lucru sunt in exteriorul locului de detentie, in cele mai diverse domenii: constructii, renovari, strungarie, curatenie.Penitenciarul mai are o sectie exterioara in cartierul Kuncz, unde este si punct de lucru, sunt sere si se planteaza tot felul de legume si fructe, care folosesc ulterior la bucataria unitatii. Mai sunt si doua sectii exterioare la Buzias, o gradina agro-zootehnica, avem foarte multe animale, oi, vaci", a afirmat Ramona Ilies.Potrivit ei, de obicei, firmele sunt cele care le solicita reprezentantilor institutiei detinuti pentru a-i angaja, in conditiile in care duc lipsa de personal, plus ca salariile oferite sunt mai mici decat cele de pe piata."Este un departament special in cadrul peniteciarului, se numeste Organizarea Muncii, care se ocupa de incheierea contractelor de munca, vin firmele si solicita cati detinuti doresc. Li se prezinta care sunt conditiile, care este pretul. Salariul este un pic mai mic.Minimul este de 12 lei pe ora, fara TVA, pentru un detinut. Sunt si firme pe care le refuzam, din cauza ca nu avem detinuti disponibili", a detaliat Ramon ...citeste mai departe despre " Detinutii Penitenciarului Timisoara lucreaza si aduc 2 milioane de euro profit inchisorii " pe Ziare.com