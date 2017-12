Deutsche Welle: Romania se indreapta spre megacoliziunea decentei cu ipocrizia

Nu, nu e vorba de vreo tamponare apocaliptica a globului cu un asteroid cu luna sau de alte scenarii SF. Ci de inevitabila confruntare dintre popoare sistematic prostite si elite a caror persistenta la putere a sfarsit prin a le hrani speranta ca vor putea prosti pe toata lumea la infinit.Frapanta mi se pare, in context, decenta unei campioane mondiale de sah, precum ucraineanca Anna Musiciuc. Spre lauda ei, tanara femeie a preferat sa-si piarda medaliile de aur decat sa le apere luptand intr-o tara araba care o forteaza sa-si acopere capul cu o basma si sa iasa doar insotita de un barbat. Aceasta decenta, comparabila cu a zecilor si sutelor de mii de romance iesind de un an in strada spre a se opune demolarii justitiei romanesti, contrasteaza puternic cu filistinismul Europei.Ale carei puteri principale se alatura celor mai crunte si sangeroase tiranii si aliantei ruso-turco-iraniane, alianta sponsorizand organizatii teroriste precum Hezbollah, spre a se osandi la ONU decizia fireasca a Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala israeliana.Concomitent, mai divizata decat oricand in ultimele decenii, Europa incepe sa dea semne de avasanta debilitate. Caci in varii capitale vesteuropene se ignora staruitor si democratic pagubitor mesajele antisistem ale electoratelor. Si se confunda vrajmasii autentici ai democratiilor liberale, ca teroristii islamisti sau Kim Yong Un, ca Xi Jinping, aiatolahul Kamenei sau Erdogan, ca sa nu-l mai pomenim pe Dragnea, cu Trump si SUA ori cu Polonia lui Kaczinski.Or, la marginile Europei, nu Kaczinski si nici Trump, ci rusii, dupa ce si-au facut de cap in varii ex-republici sovietice, isi incordeaza muschii spre a speria vestul, trimitand catre Atlantic nave si submarine precum cel interceptat si "escortat" mai nou, in apropierea Regatului Unit, de marina britanica.Proba de forta e menita a intimida, semnaland ca Rusia ar fi in stare sa atace, la rigoare, mai oriunde importante noduri de comunicatii. Si interese transatlantice. Si ca, dupa victoria sa militara, alaturi de Iran, in Siria, Vladimir Putin n-ar fi dispus sa tolereze fara replica o eventuala inasprire a sanctiunilor occidentale, precum si ceea ce Kremlinul afirma ca ar considera drept "incercuirea" Rusiei de catre NATO.In rast ...citeste mai departe despre " Deutsche Welle: Romania se indreapta spre megacoliziunea decentei cu ipocrizia " pe Ziare.com