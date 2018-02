Dezbateri finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care este judecat Viorel Hrebenciuc

Dosarul a fost trimis in instanta in ianuarie 2015, procesul avand peste 60 de termene de judecata. In octombrie 2015, Viorel si Andrei Hrebenciuc, dar si fostul deputat Ioan Adam si-au recunoscut vinovatia, solicitand sa fie judecati prin procedura simplificata.Ce a recunoscut HrebenciucAstfel, Viorel Hrebenciuc si-a recunoscut faptele in fata judecatorilor si a povestit ca a acceptat sa intervina pe langa functionarii unor institutii din Bacau pentru ca Paltin Gheorghe Sturdza sa intre in posesia a 43.000 de hectare de padure. In schimbul interventiei, Hrebenciuc urma sa primeasca 12.000 de hectare, prin incheierea unui act aditional pe numele fiului sau.Viorel Hrebenciuc a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si spalare a banilor. In acelasi dosar, fostul deputat Ioan Adam este acuzat de instigare la abuz in serviciu, constituirea unui grup infractional organizat, cumparare de influenta, iar fostul ministru al Justitiei Tudor Chiuariu este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si spalarea banilor.De asemenea, au fost trimisi in judecata Lorand Andras Ordog, judecator in cadrul Tribunalului Covasna, Paltin Gheorghe Sturdza (beneficiarul retrocedarii), Iosif Kadas, Constantin Bengescu, Sorin Ion Iacob, Janica Poenaru, Ioan Gheorghe Varga, Daniel Constantin Calugar, Ioan Matasel, Gabriela Rodica Zaharia, Anca Roxana Adam (sotia deputatului Ioan Adam, judecatoare la Tribunalul Brasov), Iulian Durlan (primar al comunei Caiuti, judetul Bacau), Adam Craciunescu (directorul general Romsilva ).Prejudiciul depaseste 300 milioane de euroAcuzatiile se refera la retrocedarea ilegala a 43.227 hectare teren forestier in judetul Bacau in favoarea lui Paltin Sturdza si in defavoarea Romsilva. Prejudiciul calculat de DNA in acest caz se ridica la 1.421.800.870 lei (echivalentul a 303.888.615 euro), reprezentand contravaloarea terenului.Procurorii sustin ca, la data de 17 aprilie 2012, in urma unei intelegeri prealabile, la solicitarea lui Ioan Adam, un complet de judecatori de la Tribunalul Covasna, din care facea parte si Lorand Andras Ordog, a dispus admiterea unui ...citeste mai departe despre " Dezbateri finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care este judecat Viorel Hrebenciuc " pe Ziare.com