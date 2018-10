Dialog al surzilor intre ministrul Sova si transportatori. Ramane de vazut cine va castiga

In aceasta situatie, ramane de vazut cine isi va impune punctul de vedere, pana la urma, si in ce conditii se va face transport de persoane, incepand din 2019.Ministerul Transporturilor a anuntat, prin intermediul unui comunicat remis redactiei Ziare.com, ca Lucian Sova le-a prezentat parlamentarilor din Comisiile de Transport ale celor doua Camere proiectul de modificare a Ordinului 980/2011. E un pas inainte spre reforma pe care Sova vrea sa si-o asume. Iata de ce spune ministrul ca e nevoie de acest ordin."Daca in Romania astazi doresti sa faci transport pe curse regulate Bucuresti-Madrid parcurgi o perioada de evaluare de o luna si poti face transport.Dar de 15 ani niciun transportator altul decat cel care a ocupat primul traseul - probabil acum 15 ani - nu poate face transport de la Bucuresti la Urziceni pe curse regulate de pasageri. In viziunea celor care combat modificarile, asa ar si trebui sa ramana lucrurile. (...) ", a declarat Lucian Sova, dupa cum Ziare.com v-a informat deja.Transportatorii nu vad, insa, schimbarea cu ochi buni. In consecinta, la inceputul acestei luni, au organizat un protest impotriva intentiei ministrului Sova de a modifica prevederile Ordinului 980/2011.De fapt, marea nemultumire a transportatorilor iesiti la protest tinea de faptul ca modificarile Ordinului 980/2011 le-ar anula avantajul dat la licitatii de experienta si de vechimea pe care au pe trasee. In schimb, sanse mai mari la castigarea traseelor vor avea transportatorii cu masini noi.Ca sa-i impace, totusi, pe transportatori, in ultimele zile ministrul a facut o concesie. Mai exact, e de acord ca viitoarea forma a ordinului "sa contina si o prevedere in sensul introducerii criteriului de experienta similara in ceea ce priveste activitatea de transport pasageri prin curse regulate fara a fi avut in vedere insa criteriul de vechime pe traseu".Transportatorilor, insa, putin le pasa de concesia facuta de ministru. La solicitarea Ziare.com, presedintele Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), Vasile Stefanescu a spus ca singura solutie acceptabila este ca Sova sa renunte la a mai modifica in vreun fel Ordinul 980/2011."La ce ne-ar fol ...citeste mai departe despre " Dialog al surzilor intre ministrul Sova si transportatori. Ramane de vazut cine va castiga " pe Ziare.com