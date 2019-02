DIICOT critica dur bugetul pe 2019: Banii ne ajung doar 6 luni, e pusa in pericol finalizarea anchetelor penale

"Fondurile alocate in proiectul curent de buget nu permit desfasurarea in conditii optime a activitatii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism si pun in pericol finalizarea cauzelor penale aflate in curs.In proiectul de buget pe anul 2019 la Titlul II "Bunuri si servicii" publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, suma alocata pentru D.I.I.C.O.T. este in cuantum de 14.500.000 lei, din care 2.000.000 lei reprezinta fondul de flagrant, conform art. 20 din OUG 78/2016, suma ce nu poate fi utilizata pentru plati de bunuri si servicii.Avand in vedere faptul ca pentru buna desfasurare a activitatii D.I.I.C.O.T. sunt necesare credite bugetare in suma de aproximativ 1.500.000 -1.600.000 lei/luna, rezulta faptul ca, intr-un an, sunt necesare credite in suma de 18.000.000 -19.000.000lei.Mentionam ca, la data de 31.01.2019, D.I.I.C.O.T. inregistreaza debite in suma de 3.595.374,59 lei, astfel ca, dupa achitarea acestora, creditele ramase vor asigura functionarea institutiei pentru o perioada de cel mult 6 luni", transmite DIICOT, joi, intr-un comunicat de presa.De asemenea, sursa citata precizeaza ca datorii semnificative se inregistreaza si la plata serviciilor postale, de telefonie fixa si mobila, servicii de curatenie, service-uri auto si intretinerea si functionarea echipamentelor.In plus, pentru a nu fi debransate de la utilitati, unele sedii DIICOT si-au achitat datoriile datorita personalului, care a scos bani din propriul buzunar."Un alt aspect pe care il aducem in atentie este acela ca societatile care furnizeaza utilitati (energie electrica, gaze naturale, apa, canal si salubrizare) au emis somatii pentru debransare de la aceste utilitati, in conditiile in care activitatea D.I.I.C.O.T. se defasoara in 42 de locatii.Pentru a nu fi debransate de la utilitati, la unele dintre sedii, datoriile au fost achitate de catre personalul angajat, din fonduri proprii, iar in unele cazuri, tot din fonduri proprii s-au achizitionat materiale necesare desfasurarii activitatii", explica institutia.Totodata, DIICOT mai subliniaza ca o alta cauza care conduce la blocarea activitatii institutiei o reprezinta faptu ...citeste mai departe despre " DIICOT critica dur bugetul pe 2019: Banii ne ajung doar 6 luni, e pusa in pericol finalizarea anchetelor penale " pe Ziare.com