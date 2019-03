7 din 10 romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie gresita. Optimismul fata de viitorul Europei e in crestere - sondaj INSCOP

Sondajul a fost realizat in perioada 5-13 martie 2019, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer, potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Ziare.com."Comparativ cu finalul anului trecut, se observa o crestere semnificativa a ponderii romanilor care cred ca lucrurile in Europa merg intr-o directie buna. Perceptia directiei in care merge Romania se mentine puternic negativa, fara variatii semnificative fata de luna anterioara", arata sursa citata.Astfel, 72,8% dintre romani considera ca directia in care se indreapta Romania este gresita, in timp ce 17,8% sunt de parere ca directia in care merge tara este buna. 9,4% dintre respondenti nu au stiut sau au ales sa nu raspunda."Comparativ cu sondajul publicat luna trecuta, a crescut usor atat procentul respondentilor care cred ca tara merge intr-o directie gresita, cat si al celor care cred ca tara merge intr-o directie buna. Fata de 2017, procentul optimistilor s-a injumatatit.Astfel, de la 36,6% dintre romani care erau de parere in iulie 2017 ca Romania merge intr-o directie buna, mai impartaseau aceasta perceptie doar 22,8% in noiembrie 2017, 19,9% in februarie 2018, 19,1% in octombrie 2018, 18,7% in noiembrie 2018 si 16,9% in ianuarie-februarie 2019", potrivit sursei citate.Iata rezultatele sondajului de luna trecuta: Romanii isi pierd increderea in viitorul tarii. Sunt mai optimisti cand e vorba de UE - Sondaj INSCOPEuropaIn ce priveste Europa, 46,7% dintre romani considera ca se indreapta intr-o directie buna, iar 35,6% cred ca Europa merge in directia gresita. 17,9% dintre respondenti nu au stiut sau au ales sa nu raspunda."Fata de februarie 2019, respectiv noiembrie 2018, se mentine tendinta clara de crestere a optimismului cu privire la directia in care se indreapta lucrurile in Europa, respectiv de scadere a pesimismului.Comparativ cu finalul anului trecut (luna octombrie-noiembrie 2018), diminuarea perceptiei privind directia gresita in care se indreapta lucrurile in Europa este semnificativa, de la 42,5% la 35,3%", se mai arata in document.INSCOP Research argumenteaza ca aceasta schimbare in raspunsuri se datoreaza faptului ca se apropie alegerile europarlamentare, dar sunt luate in considerare si evenimentele recente, mediatizate puternic, precum preluarea de catre Romania a presedintiei Consi ...citeste mai departe despre " 7 din 10 romani cred ca Romania se indreapta intr-o directie gresita. Optimismul fata de viitorul Europei e in crestere - sondaj INSCOP " pe Ziare.com