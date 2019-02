Din dorinta de a lua banii bancilor, Guvernul loveste tot in economie: Micile companii, cele mai afectate

Reamintim ca aceasta ordonanta, adoptata de Guvern pe 29 decembrie 2018, impune noi taxe companiilor din mai multe domenii. Printre ele se numara si bancile, care ar urma sa achite trimestrial o taxa pe active, calculata in functie de nivelul ROBOR. Intr-o astfel de situatie, profiturile obtinute de banci se vor reduce drastic.In context, vicepresedintele Bancii Transilvania, Tiberiu Moisa, a tinut sa explice de ce banca trebuie sa obtina profit pentru a putea incuraja dezvoltarea economiei romanesti.Potrivit lui Moisa, mediul de business poate fi privit ca un soi de piramida a carei baza este alcatuita din IMM-uri, in vreme ce la varf sunt asezate marile companii."Haideti sa ne gandim la IMM-uri. Multa lume le priveste ca pe o masa compacta dintr-o zona omogena, in care activeaza sute de mii de firme. In realitate, insa, zona nu este nici compacta, nici omogena. Noi am fost foarte aproape de acest sector, in ultimii ani, si am vazut bine cum este el organizat.Exista baza alcatuita din foarte multe firme mici. Acestea nu au garantii, nu au foarte mult acces foarte bun la know-how. In schimb, au daruirea antreprenorului, care vrea sa se dezvolte. La varf, in schimb, sunt companiile mari. Pentru firmele mari, accesul la finantare nu este o mare problema. In schimb, in zona firmelor mici, acest acces la finantare este si acum foarte redus.Pe masura ce banca s-a dezvoltat si a facut profit, din el banca mereu a alocat o portiune consistenta pentru a descoperi modele si idei noi de creditare pentru zona de business. Am incercat sa abordam acest segment diferit. Am finantat 50.000 de companii mici, doar in ultimii 3 ani.Toate acestea sunt posibile datorita a doua validari. Prima e validarea economica: aceasta activitate aduce un profit. A doua e validarea clientilor, care aleg acest produs. Si asa, in timp, pe baza profitului, am reusit sa ne dezvoltam si sa creeam scheme tot mai interesante.Cand afectezi profitul bancii, afectezi tot acest proces. De fapt, nu faci decat sa influentezi negativ ritmul de dezvoltare a acestor companii mici", a explicat Tiberiu Moisa. ...citeste mai departe despre " Din dorinta de a lua banii bancilor, Guvernul loveste tot in economie: Micile companii, cele mai afectate " pe Ziare.com