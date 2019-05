La aceasta plangere lucreaza deja o echipa de avocati. "Noi apreciem ca pe calea unei plangeri la CEDO putem sa aratam neajunsurile legale ale sentintei", explica avocatul.De altfel, Radu Mazare anunta ca intentioneaza sa faca acest demers inca din 21 mai. Atunci, fostul edil a dat primul sau comunicat transmis dupa extradarea din Madagascar, in care spunea ca este mandru de tot ceea ce a facut in viata, ca dupa ce a facut puscarie in Madagascar, va supravietui si in inchisorile din Romania."Toate considerentele de condamnare a mea sunt clar impotriva jurisprudentei si deciziilor CEDO de pana acum, dar, sigur, pana voi ajunge sa fiu judecat acolo, voi face puscarie. Ca si in cazul primarului Mircia Gutau! Eu consider ca nu asta este justitie. E doar o bataie de joc!," sustinea Radu Mazare.Citeste si: Mazare e foarte fericit in puscaria de la Rahova: Fata de Madagascar, e vis ...citeste mai departe despre " Din Penitenciarul Rahova, Radu Mazare contesta la CEDO sentinta de 9 ani de inchisoare " pe Ziare.com