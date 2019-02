Directia de Sanatate Publica a inchis o clinica medicala din Bucuresti, iar la alte trei le-a suspendat activitatea

"Conform raportului preliminar, inspectorii DSPMB au decis inchiderea uneia dintre aceste clinici medicale, au emis decizii de suspendare a activitatii pentru alte 3 clinici medicale si au aplicat sanctini contraventionale in valoare de 72.200 de lei", anunta Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis luni Ziare.com.Mai mult, inspectorii sanitari au constatat ca, in cazul a doua dintre adresele la care figurau clinici medicale, nu se desfasura activitate medicala, una dintre unitati fiind in reamenajare, iar in cadrul celeilalte desfasurandu-se activitati de import-export (comert cu ridicata de produse farmaceutice).Iata cateva dintre neregulile gasite de inspectori in clinicile private din Bucuresti:nerespectarea structurii spatial functionale;prezentarea documentelor medicale pentru consultatiile medicale efectuate de Matteo Politi, fara documente care sa certifice calitatea de medic;nu se asigura dotarea minima obligatorie pentru Cabinetul de Chirurgie Plastica, Estetica si Microchirurgie Reparatorie;nerespectarea ritmului de evacuare a deseurilor medicale periculoase;identificarea de produse medicamentoase cu termen de valabilitate depasit.lipsa din dotarea unitatiilor a produselor biocide specifice dezinfectiei miinilor personalului si instrumentarului;lipsa dispozitivului de termosudare a ambalajelor hartie-plastic;lipsa evidentei activitatii de sterilizare si a personalului calificat pentru aceasta activitate;neefectuarea verificarii tehnice a aparaturii de sterilizare;existenta materialelor sanitare si a produselor medicamentoase cu termen de valabilitate expirat.lipsa grafice zilnice orare cu operatiunile de curatenie/dezinfectie efectuate pentru fiecare incapere si intre interventii.nerespectarea structurii autorizate (sala recoltari probe biologice a fost transformata in depozit, lipsa vestiar/garderoba pacienti); nerespectarea de catre personal a precautiunilor universale, protocoalele si procedurile de lucru;identificarea in sala de operatii de instrumentar si material moale nesterile (cu termen de valabilitate depasit) .La data controlului, intr-una dintre clinici nu s-a putut face dovada autorizatiei sanitare de functionare, nu era asigurat grupul sanitar pentru personal si nici iluminatul natural, adauga MS.In cazu ...citeste mai departe despre " Directia de Sanatate Publica a inchis o clinica medicala din Bucuresti, iar la alte trei le-a suspendat activitatea " pe Ziare.com