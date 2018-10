Directorii Lukoil, achitati in prima instanta. Prejudiciul estimat de procurori era de aproape 2 miliarde de euro

Instanta a dispus ridicarea sechestrului pus de procurori pe actiuni companiilor Lukoil din Romania si Olanda si pe conturi ale conducerii firmei din Romania.Tribunalul Prahova a dispus, marti, achitarea directorului Rafinariei Petrotel Lukoil, cetateanul rus Andrey Bogdanov, si a altor membri ai conducerii rafinariei, judecati pentru infractuni de folosire cu rea credinta a creditului societatii si spalare a banilor intr-un dosar instrumentat de Parcetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.In acelasi dosar, firma care opereaza rafinaria Lukoil din Ploiesti, dar si compania-mama, cu sediul in Olanda, au fost, de asemenea, gasite nevinovate pentru infractiuni economice.Judecatorii au dispus ridicarea sechestrului asigurator in privinta actiunilor detinute de cele doua firme, dar si a conturilor bancare apartinand inculpatilor persoane fizice.Decizia nu este definitiva si poate fi contestata in termen de zece zile.Ancheta cu greutateDosarul a fost trimis initial in judecata in conditiile in care procurorii ii acuzau pe inculpati si de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproape 2 miliarde de euro, ulterior fiind retrase acuzatiile privind aceasta infractiune.Initial, dosarul a fost instrumentat de procurorul suspendat din DNA Mircea Negulescu, iar dosarul a fost preluat de un alt anchetator dupa ce Negulescu s-a mutat de la Parchetul Curtii de Apel la DNA Ploiesti.In 18 aprilie 2016, Tribunalul Prahova a dispus inceperea judecatii in dosarul in care Petrotel Lukoil din Ploiesti si cinci membri ai conducerii rafinariei au fost trimisi in judecata pentru infractiuni economice, dupa ce, anterior, instanta constatase in doua randuri existenta unor neregularitati in rechizitoriul intocmit de procurori.In acest dosar procurorii i-au trimis in judecata, in august 2015, pe:- Cetateanul rus Andrey Iurevici Bogdanov, director general si membru in Consiliul de Administratie al SC Petrotel Lukoil SA Ploiesti;- Cetateanul moldovean Andrei Rata, de asemenea membru in Consiliul de Administratie al rafinariei, pentru folosirea cu rea-credinta a capitalului societatii si spalare de bani;- Dan Danulescu, director General Adjunct la Petrotel Lukoil;- Dorel Dutu, contabil sef al companiei, pentru complic ...citeste mai departe despre " Directorii Lukoil, achitati in prima instanta. Prejudiciul estimat de procurori era de aproape 2 miliarde de euro " pe Ziare.com