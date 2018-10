Directorul de la Aeroporturi Bucuresti a demisionat dupa doar jumatate de an de la numire

"Demisia este un lucru obisnuit atunci cand exista un decalaj intre nivelul asteptarilor si ceea ce poate fi livrat", a declarat Dan-Dumitru Baciu.Acesta fusese numit in functie pe 12 februarie, in acest an, dupa ce predecesorul sau, Bogdan Mandrescu, demisionase la randul sau.Tot in luna februarie a acestui an Ministerul Transporturilor a facut publice, cu mare intarziere, rezultatele unor controale pe care Corpul sau de Control le facuse in perioada 2013-2017 la Aeroportul Otopeni, parte a CNAB. In timpul respectivelor verificari, specialistii ministerului descoperisera, printre altele, ca:- mai multi angajati, inclusiv din randul celor din conducere, incasasera fara drept sute de mii de lei- parte dintre angajati nu veneau la serviciu (spre exemplu, o angajata muncise doar 112 minute intr-un an si jumatate)- in perioada 2016 - august 2017, CNAB a realizat doar un procent de 0,03%, respectiv 0,16% din investitiile in infrastructura aeroportuara, desi pentru fiecare an al perioadei mentionate au fost prevazute sume cuprinse intre 201 si 267 milioane de lei.In ciuda solicitarilor Ziare.com, Ministerul Transporturilor a refuzat sa comunice ce masuri a luat, in acest caz.Probleme pe aeroporturi au fost si in timpul mandatului lui Dan-Dumitru Baciu. Spre exemplu, in aprilie, o pista a aeroportului Otopeni a fost inchisa, dupa ce devenise impracticabila, potrivit Asociatia Pro Infrastructura.In plus, inca de la inceputul lunii februarie, Aeroportul Otopeni a ramas fara servicii de paza si curatenie. La acel moment, CNAB anunta ca parte dintre angajatii sai vor face curatenie, pana la atribuirea unui nou contract.In urma cu doar cateva zile, ministrul Tansporturilor, Lucian Sova, anunta ca problemele de la Otopeni inca nu s-au rezolvat. Sova sustinuse la Antena3 ca are un consilier personal care merge, din doua in doua zile, la aeroport, pentru a supraveghea curatenia si intretinerea, iar secretarul de stat responsabil merge si el de doua ori pe saptamana. ...citeste mai departe despre " Directorul de la Aeroporturi Bucuresti a demisionat dupa doar jumatate de an de la numire " pe Ziare.com