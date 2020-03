"Avem un mesaj simplu pentru toate tarile: testati, testati, testati!", a spus el in timpul unei conferinte de presa la Geneva.In timp ce s-a recurs la o escaladare rapida a unor masuri precum inchideri de scoli sau anulari de evenimente, eforturile sunt insuficiente in privinta testarii, izolarii cazurilor noi si identificarii contactelor celor bolnavi, acestea din urma fiind "coloana vertebrala a raspunsului fata de COVID-19", considera Ghebreyesus.Statele nu vor fi capabile sa combata pandemia daca nu stiu cine este infectat si cine nu este, a argumentat el. "Nu poti stinge un incendiu daca esti legat la ochi", a adaugat Ghebreyesus.In lipsa testarii, cazurile nu pot fi izolate si lantul infectarilor nu poate fi rupt, a mai explicat directorul OMS.Strategia de ingradire a bolii, prin identificarea persoanelor infectate si izolarea lor rapida, ramane cea mai buna abordare, aceasta dovedindu-si eficacitatea in China, Coreea de Sud si Singapore, insista Tedros Adhanom Ghebreyesus.In schimb, el a laudat spiritul de solidaritate si faptul ca guvernele au alocat finantari suplimentare pentru combaterea pandemiei. "Nu este doar finantarea, ci si spiritul uman pe care-l vedem, acesta combate virusul si este mai puternic (...) Am fost foarte incurajat in ultima saptamana de nivelul puternic de solidaritate pe care-l vad", a conchis directorul OMS.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume ...citeste mai departe despre " Directorul OMS critica statele ca nu testeaza fiecare persoana suspecta de coronavirus: Nu poti stinge un incendiu daca esti legat la ochi " pe Ziare.com