Dispar mii de medicamente ieftine. Producatorii acuza autoritatile si avertizeaza: Consecintele vor fi majore

"Consecintele vor fi majore, iar responsabilitatea este a Ministerului Sanatatii si a Ministerului de Finante care ignora o solutie viabila, cu costuri zero pentru Bugetul de Stat, dar cu efecte benefice pentru pacienti si pentru industria producatoare de medicamente generice", a declarat Adrian Grecu, presedintele APMGR.APMGR si PRIMER atrag atentia ca, in lipsa unei decizii referitoare la introducerea calculului diferentiat al taxei clawback, alte mii de medicamente vor disparea in 2019, linii de productie ale fabricilor romanesti vor fi inchise, iar disparitia unor medicamente esentiale va genera o reala problema de siguranta nationala, in cazul unei calamitati."In aceste zile, producatorii isi fac planurile pentru anul 2019. Lipsa unei solutii imediate referitoare la introducerea calculului diferentiat al taxei inseamna nu numai ca autoritatile nu sunt interesate de soarta a milioane de pacienti, dar si ca asista fara reactie la ceea ce credem ca este un plan elaborat de distrugere a industriei romanesti de medicamente", a declarat Dragos Damian, Director Executiv al Patronatului Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER).Calculul diferentiat al taxei clawback, propus de catre APMGR, a fost validat prin studiile de impact realizate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si considerat o solutie viabila, care ar reduce taxa clawback pentru medicamentele ieftine la 18.57% in trimestrul al patrulea al acestui an, fata de nivelul de 27.53% estimat de catre CNAS in situatia in care modul actual de calcul al taxei ramane neschimbat.Pentru medicamentele scumpe impactul este de doar 1%, iar impactul asupra colectarii fondurilor la Bugetul de Stat ar fi aproape de zero (aproximativ 7.000 RON pe luna)."Nu cerem ca medicamentele generice sa fie favorizate, cerem sa se aplice un calcul echitabil, in primul rand in interesul pacientilor, care sa gaseasca oricand medicamentele de care au nevoie. In acest moment, medicamentele cu pret redus sunt penalizate in Romania", a declarat Adrian Grecu.Deoarece taxa clawback se aplica la pretul de vanzare cu amanuntul, impactul asupra medicamentelor