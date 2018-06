Dispare "plicul" pentru doctor? In viitorul apropiat ne-am putea alege spitalul in functie de cum combate coruptia

Am ajuns la jumatatea anului, "salariile ca in Occident" s-au transformat in "salarii bune pentru Romania" si, oricum, chiar concluzia ministrului Sorina Pintea a fost ca nu majorarile de venituri combat coruptia, ci schimbarea de mentalitati.Insa mentalitatile nu se schimba peste noapte si cu atat mai greu fara actiuni concrete, iar coruptia din sanatate nu se rezuma doar la "atentiile" pentru servicii, ci si la bugete, achizitii sau angajari. Asa ca doi prieteni, unul cu experienta in sistemul de sanatate, celalalt specialist in standardizare, au dezvoltat un sistem de management anti-mita pentru spitale.Plicul sau spital certificat anti-mita?In 2016 a fost publicat ISO 37001 - sisteme de management anti-mita, fiind primul standard din familia ISO care are ca obiect coruptia. Acest standard este folosit in industrie, in banci, dar Horea Timis, de formare medic, dar care s-a implicat activ si in administratia din sanatate, impreuna cu Claudiu Pampu, care detine firma de consultanta Certifica Management Sibiu, l-au luat si l-au adaptat la realitatea din spitalele romanesti."Eu am fost medic de familie, de urgenta, director de spital, consilier guvernamental, sunt acreditat pe management sanitar si epidemiologie. Stiu foarte bine ce se intampla in spitalele din Romania. Prietenii mei fac standardizare pentru administratia publica.Acum un an de zile am stat la o masa si am zis hai sa standardizam si pe spitale. Si cu know-howul nostru pe spitale publice si cu know-howul lor pe administratie publica am dezvoltat ISO 37001. Am facut proceduri recunoscute international si am pus la punct pachetul privind standardizarea internationala pentru spitale impotriva mitei. Nu-i o poveste, nu e parerea mea sau a lor, e un standard", a povestit Horea Timis, pentru Ziare.com, cum a aparut ideea spitalelor anti-mita.Ce trebuie sa faca un spital sa devina anti-mitaSaptamana aceasta deja spitalele vor putea achizitiona de pe SICAP (platforma pentru achizitii publice) consultanta pentru a se certifica anti-mita.Pretul difera in functie de complexitatea proiectului (marimea spitalului, masurile ce urmeaza a fi implementate, d ...citeste mai departe despre " Dispare "plicul" pentru doctor? In viitorul apropiat ne-am putea alege spitalul in functie de cum combate coruptia " pe Ziare.com