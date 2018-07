Disputa intre ministrul de Finante si seful ANAF din cauza banilor pe care vor sa ii ceara lui Iohannis

"Am cerut ANAF-ului sa-mi dovedeasca sau daca s-a cerut in mod clar catre Cartea Funciara includerea acelui imobil sau nu. Mi s-a transmis un document. Am vazut ca mi-au trimis un document prin care face o solicitare de radiere din Cartea Funciara", a spus Teodorovici.Ministrul a precizat ca acum vor trebui sa faca acum o solicitare oficiala catre Cartea Funciara prin care sa ceara ca acel imobil sa fie al statului."Daca vor raspunde ca nu, macar stim ca aceasta cale nu poate fi urmata. Daca raspund ca da, in ziua doi notificarea sumei de plata si dobanzi si ce mai este acolo", a adaugat Teodorovici.Intrebat daca ii va cere demisia, Teodorovici a raspuns: "Nu vreau sa-i stric concendiul".La randul sau, Ionut Misa, seful ANAF, a oferit explicatii la Antena 3."Vreau sa va spun ca ANAF este organ de executare silita. Pentru a se recupera o creanta trebuie sa aiba un titlu si pana in momentul de fata ANAF nu a primit de la Ministerul de Finante un titlu pe care ulterior sa-l execute. Un titlu care sa ateste ca statul roman este proprietarul acestui imobil", a declarat Misa.Istoria unei case indelung disputateImobilul cu numarul 29 de pe strada Nicolae Balcescu din centrul Sibiului, din care sotii Iohannis au cumparat jumatate la inceputul lunii iunie 1999, a facut parte din averea sotilor Maria si Eliseu Ghenea, iar dupa decesul acestora casa a ajuns in proprietatea statului roman.In anul 1997, casa a fost cumparata de chiriasi, iar in 1999, contractele prin care chiriasii au cumparat imobilul au fost anulate in instanta, la cererea fiului lui Nicolae Bastea, acesta din urma fiind nepot al sotilor Ghenea.Ulterior, imobilul a ajuns in proprietatea familiei presedintelui, care a cumparat partea urmasilor lui Nicolae Bastea, iar fostii chiriasi au cerut in instanta anularea contractelor prin care familia Iohannis a intrat in posesia imobilului din Sibiu, contestand calitatea de urmas de drept a lui Nicolae Bastea.Familia Iohannis a pierdut procesul la Brasov, iar la jumatatea lunii noiembrie 2015 presedintele Klaus Iohannis a facut recurs, acesta fiind respins la Curtea de Apel Brasov, care a mentinut decizia Tribunalului Brasov.Carmen si Klaus Iohannis au cerut atunci ...citeste mai departe despre " Disputa intre ministrul de Finante si seful ANAF din cauza banilor pe care vor sa ii ceara lui Iohannis " pe Ziare.com