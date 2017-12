DNA a prins un fost director de la Apele Romane cu spagi de milioane in bani, terenuri si masini de lux

In acelasi dosar au fost deferiti justitiei si Eugen Laurean Popa, reprezentant al unei societati comerciale, pentru dare de mita, in forma continuata, Ioan Ciocan si Maria Angela Ciocan, administratori ai SC River Shore SRL, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani, Gheorghe Fedorca, pentru comiterea infractiunii de complicitate la luare de mita, in forma continuata, dar si societatea River Shore SRL, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in perioada 2009 - 2011, Vasile Ofimias, in calitate de director al Departamentului Dezvoltare, Investitii si Achizitii din cadrul Administratiei Nationale "Apele Romane", beneficiind de ajutorul celorlalti inculpati, in mod repetat, ar fi primit de la doi oameni de afaceri, printre care si Eugen Laurean Popa, suma totala de 6.450.888 lei, prin intermediul societatii paravan SC River Shore SRL, un autoturism marca Volvo (in valoare de 43.999 euro), un teren in suprafata de 8.800 mp situat in localitatea Budureasa, judetul Bihor, in valoare de 82.000 lei, si suma de 2.361.314 lei, prin intermediul aceleiasi societati comerciale."Foloasele respective au fost primite de Vasile Ofimias pentru ca, in exercitiul atributiilor de serviciu, sa sustina in cadrul comisiei tehnico-economice reactualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii 'Acumulare pe raul Mara la Runcu', judetul Maramures, sa-l informeze pe inculpatul Eugen Laurean Popa despre nivelul alocarilor financiare si stadiul in care se afla acestea, precum si sa sprijine societatea comerciala reprezentata de acesta in obtinerea de contracte de executie lucrari, prin incredintare directa, in contextul eforturilor de inlaturare a efectelor inundatiilor din anul 2010, sa supravegheze, sa urgenteze si sa avizeze intocmirea documentatiilor necesare fundamentarii proiectului unei hotarari de guvern, prin care sa se aprobe alocarea sumelor de bani necesare finantarii lucrarilor de consolidare si reprofilare a raului Timis in anul 2010 si sa-l informeze pe reprezentantul unei societati comerciale despre nivelul alocarilor financiare si stadiul in care se ...citeste mai departe despre " DNA a prins un fost director de la Apele Romane cu spagi de milioane in bani, terenuri si masini de lux " pe Ziare.com