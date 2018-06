DNA acuza ca modificarile la Codul de Procedura Penala vor ingreuna anchetele

"Ca urmare a adoptarii recentelor modificari la Codul de procedura penala - instrument esential pe care procurorii il au la indemana pentru a contribui la descoperirea si tragerea la raspundere a persoanelor care comit infractiuni - procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au realizat o evaluare a impactului pe care aceste modificari le vor avea asupra investigatiilor penale, in situatia in care aceste modificari vor intra in vigoare", precizeaza DNA intr-un comunicat transmis vineri.Potrivit DNA, cele mai recente modificari aduse Codului de procedura penala de catre Parlament au fost adoptate fara a tine seama de observatiile si propunerile formulate de catre Consiliul Superior al Magistraturii si de asociatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor, fara a exista o consultare si o colaborare reala cu institutiile judiciare investite cu aplicarea legislatiei penale.Procurorii anticoruptie vin cu o serie de exemple de modificari ce, sustin ei, vor ingreuna anchetele penale.* Modificarea articolului 83 Cod procedura penala, in sensul de a da drept suspectului si inculpatului sa asiste la audierile martorilor, va ingreuna efectuarea urmaririi penale, avand in vedere ca, in numeroase situatii, martorii vor fi intimidati de prezenta autorului infractiunii, mai ales in situatiile in care se afla in relatie de subordonare fata de acesta, cum se intampla in situatia infractiunilor de abuz in serviciu si coruptie, precizeaza DNA.In prezent, legea da dreptul avocatului sa asiste la aceste audieri, garantie absolut suficienta pentru dreptul la aparare al persoanei cercetate."Articolul 83 litera b1) prevede ca inculpatul are 'dreptul de a fi incunostintat de data si ora efectuarii actului de urmarire penala ori a audierii realizate de judecatorul de drepturi si libertati'. Astfel, toata urmarirea penala se va efectua in prezenta inculpatului, inclusiv audierea partilor vatamate, partilor civile, efectuarea unor perchezitii sau alte acte", explica anchetatorii.Ei arata ca sunt contrazise orice principii elementare ale investigatiei penale prealabile judecatii, transformandu-se activitatea de investigatie penala intr-o activitate publica si lipsita de orice confidentialitate, procurorul urmand a trebui sa incunostinteze inculpatul despre ...citeste mai departe despre " DNA acuza ca modificarile la Codul de Procedura Penala vor ingreuna anchetele " pe Ziare.com