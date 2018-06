DNA cere 9 ani de inchisoare pentru Sova, acuzat ca a luat spaga 100.000 de euro. Cum s-a aparat politicianul

Dan Sova a tinut un adevarat discurs in fata magistratilor, in ultimul sau cuvant. El a depus astazi in instanta aproape 300 de file de probe si concluzii finale. In pledoaria sa, Sova l-a atacat pe procurorul Jean Uncheselu, cel care l-a trimis in judecata in acest dosar, dar si in dosarul Turceni-Rovinari, unde a fost achitat alaturi de Victor Ponta , in faza de fond a procesului."Intreaga actiune a DNA nu a avut drept scop aflarea adevarului, ci apararea unor denunturi. DNA in mod constant si ostentativ s-a opus oricaror probe care le puteau demonta. Ghinionul meu la fond a fost ca, pur si simplu, cel care m-a reprezentat a uitat sa depuna probele.Acesta este un dosar desprins din Rovinari-Turceni. S-a dovedit acolo ca nu erau falsuri. In acest dosar sunt acuzat ca am folosit un document fals, pe care il am si azi, inscris care a fost recunoscut. Acest inscris a fost conceput in conformitate cu toate prevederile legale.Astept cu originalul in mana sa discutam daca am comis sau nu un fals in fata instantei. La momentul la care se sustine ca as fi comis faptele, eram demnitar care completeaza declaratii de avere. Toate operatiunile explicate de avocat sunt in declaratiile de avere, analizate de ANI.Cand faci acuzatii, cand primesti denunturi, trebuie sa le verifici", este o parte din ultimul cuvant al lui Sova.Politicianul a aratat ca actele despre care procurorii spun ca sunt falsuri ar fi fost semnate de unul dintre martorii din dosar, care a lucrat la casa sa de avocatura. El a lasat sa se inteleaga ca procurorul i-ar fi spus de beneficiile articolului 19 din Legea privind protectia martorilor. Este vorba de articolul privind denuntarea unor fapte de coruptie."Experienta de avocat imi spunea ca, daca as fi comis aceasta fapta, era ilogic sa ma lupt trei ani cu DNA, cand puteam sa incerc un acord de recunoastere si pana azi eram si reabilitat.Daca as fi fost vinovat, poate m-ar fi tentat propunerea procurorului de caz, care mi-a explicat beneficiile articolului 19. Poate mi-as fi adus aminte ca cineva din jurul meu, in doi ani de ministeriat, ar fi comis o infractiune. Dar nu am facut-o," a conchis Sova.Balan: Sunt nevinovatFostul director de la CET Govora, Mihai Balan, a aratat Inaltei Curti ca, d ...citeste mai departe despre " DNA cere 9 ani de inchisoare pentru Sova, acuzat ca a luat spaga 100.000 de euro. Cum s-a aparat politicianul " pe Ziare.com