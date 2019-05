DNA cere condamnare cu executare pentru Sorin Oprescu: Lasam la aprecierea instantei limitele pedepsei

Sorin Oprescu este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu si constituire a unui grup infractional organizat.Procurorul DNA a cerut si confiscarea unor bune detinute de Sorin Oprescu, in comun cu partenera sa, Adriana Nica."Noi apreciem ca nicio suma de bani gasita in conturile Adrianei Nica nu a fost dovedita. Avea un salariu de circa 4.000 de lei, aproximativ 1.000 de euro pe luna. Inclusiv imobilul cumparat in Herastrau a fost cumparat din mita", sustine procurorul.Intrebat de judecatorul Iosefina Parvu daca face munca in folosul comunitatii, Sorin Oprescu a raspuns: Eu fac de 43 de ani munca in folosul comunitatii.Ceilalti inculpati din dosarul au spus ca sunt de acord sa presteze munca in folosul comunitatii in cazul in care sunt gasiti vinovati. Cinci dintre inculpatii din acest dosar au recunoscut acuzatiile, iar patru, printre care si Sorin Oprescu, le-au negat.Tribunalul Bucuresti a suspendat pentru 15 minute pledoariile in acest caz.Urmeaza pledoariile avocatilor din acest caz si ultimul cuvant. Judecatorul din acest caz, Iosefina Parvu, se pensioneaza la 1 iunie."Sunt interceptari""In cazul lui Sorin Oprescu a fost dovedita infractiunea de luare de mita. Este vorba de suma de 25.000 euro!", precizeaza procurorul DNA.Potrivit procurorului, fapta de luare de mita este dovedita prin interceptarile ambientale, filaj, dar si prin denuntul celui care ar fi dat mita, Bogdan Cornel Popa, fost director al Centrului Cultural al Palatelor Brancovenesti de la Portile Bucurestiului si ulterior al Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor Umane."Oprescu nu recunoaste fapta, dar apare pe interceptari", spune procurorul DNA."Modalitatea de primire-predare a banilor este prezentata de Popa - intr-o punga de cadouri. Popa spune ca a dat aceasta suma de bani cu titlu de mita. Apare si pe interceptari si pe filaj", povesteste anchetatorul.Din probe ar fi reiesit ca Bogdan Popa s-ar fi dus la vila lui Sorin Oprescu din Ciolpani doar impreuna cu soferul acestuia, Cristian Stancu.Cum s-ar fi spalat baniiDiscutiile au vizat si infractiunea de spalare de bani d ...citeste mai departe despre " DNA cere condamnare cu executare pentru Sorin Oprescu: Lasam la aprecierea instantei limitele pedepsei " pe Ziare.com