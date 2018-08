DNA claseaza acuzatiile aduse fostului sef ANAF Gelu Diaconu. Madalin Voicu e in continuare cercetat

"La data de 6.08.2018, s-a dispus clasarea fata de Diaconu Gelu-Stefan si Gogancea-Vatasoiu Mihai sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, conform art. 16 alin 1, lit. a (fapta nu exista) . Concret, din analiza probatoriului a rezultat ca Diaconu Gelu-Stefan si Gogancea-Vatasoiu Mihai nu au incalcat nicio dispozitie legala in contextul emiterii circularelor nr. 10/07.01.2015 si A-PRS 1391/08.05.2015 si nu au produs in vreun fel un prejudiciu bugetului de stat, ci si-au indeplinit corespunzator atributiile de serviciu", a transmis DNA, in urma unei solicitari formulate de Mediafax.Potrivit sursei citate, in data de 6 octombrie 2017, a fost dispusa clasarea si fata de societatea Niky Scorpion Alcom SR, pentru savarsirea infractiunii de spalarea banilor si fata de fostul deputat Paun Nicolae, insa numai pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, iar pentru restul infractiunilor retinute in sarcina lui Paun, cercetarile fiind in continuare in derulare."De asemenea, cercetari se efectueaza in continuare si fata de ceilalti 8 inculpati pentru faptele descrise", mai arata DNA.ICCJ a decis definitiv, in februarie 2017, sa restituie DNA dosarul in care Madalin Voicu, Gelu Diaconu si Nicolae Paun au fost trimisi in judecata fiind acuzati de fapte de coruptie in legatura cheltuirea de fonduri europene destinate integrarii sociale a persoanelor de etnie rroma.Ce acuzatii facuse DNA in dosarProcurorii anticoruptie i-au trimis in judecata, pe fostii parlamentari Madalin Voicu si Nicolae Paun, alaturi de fostul sef al ANAF, Gelu Diaconu, acestia fiind acuzati, impreuna cu alte persoane, de mai multe infractiuni de coruptie.Nicolae Paun a fost acuzat de DNA de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, deturnare de fonduri, spalare a banilor, cumparar ...citeste mai departe despre " DNA claseaza acuzatiile aduse fostului sef ANAF Gelu Diaconu. Madalin Voicu e in continuare cercetat " pe Ziare.com