DNA critica dur ordonantele lui Toader: Se blocheaza activitatea! Magistratii vor fi dati afara pentru ca nu au o buna reputatie

"Interzicerea delegarilor in functiile de conducere va bloca activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si o va pune in imposibilitatea de a-si exercita atributiile legale, avand in vedere ca nu vor mai putea fi verificate rechizitoriile de catre procurorii sefi sectie si nu vor putea fi trasi la raspundere autorii de fapte penale (prin introducerea art. 54 alin. (71) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor)", sustine DNA, intr-un comunicat de presa remis miercuri Ziare.com.Concret, din data de 20 martie 2019, Sectia de combatere a coruptiei si Sectia judiciara din cadrul DNA raman fara procurori sefi, prin expirarea delegarilor."In mod real, indiferent ce procedura de numire ar fi parcursa, nu se poate finaliza pana la data de 20 martie 2019. Precizam ca, intre alte atributii pe care le are, procurorul sef sectie conduce si controleaza activitatea intregului personal din cadrul sectiei, verifica rechizitoriile intocmite de procurorii din subordine (inclusiv cele intocmite de procurorii sefi ai serviciilor teritoriale, solutioneaza plangerile formulate impotriva masurilor procesuale luate si a solutiilor dispuse de procurori) ", mai arata sursa citata.In plus, procurorul sef al Sectiei judiciare sprijina pregatirea temeinica a procurorilor pentru sedintele de judecata si poate participa chiar acesta la judecarea cauzelor in care instanta a fost investita de DNA prin rechizitoriu.Acuza lipsa de dialog"Proiectul de act normativ nu a fost discutat cu reprezentantii magistratilor, iar transmiterea spre avizarea CSM in aceeasi zi in care ordonanta a fost adoptata de Guvern denota o lipsa de preocupare pentru un dialog onest intre puteri cu privire la prevederi de o importanta deosebita, care vor afecta semnificativ functionarea autoritatii judecatoresti", sustine DNA.Potrivit sursei citate, Directiei Nationale Anticoruptie nu i-a fost comunicata nici in prezent o versiune oficiala a actului normativ adoptat, observatiile fiind formulate pe baza textelor aparute in mass-media."Nu exista nicio urgenta si nicio situatie extraordinara care sa justifice adoptarea prin ordonanta de urgenta a unor prevederi referitoare la eliberarea din functie a magistratilor.