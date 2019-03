DNA critica dur OUG lui Toader privind completurile de 5: Se vor rejudeca zeci de cauze solutionate definitiv, cu sute de inculpati si milioane de euro confiscati

DNA a explicat intr-un comunicat de presa care sunt cele mai periculoase 5 propuneri de modificare a legislatiei penale care se fac prin OUG promovata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Potrivit DNA, daca aceste modificari ar intra in vigoare, "ar afecta in mod substantial activitatea de urmarire penala si implicit capacitatea de a trage la raspundere penala a celor care au savarsit fapte penale."Citeste si: Ce contine OUG lui Toader pentru completurile de 5: Dragnea scapa de condamnarea definitiva din primul dosarAceste propuneri au fost formulate de Ministerul Justitiei, fiind transmise participantilor la o discutie la care a luat parte si un reprezentant al DNA, la data de 22 martie 2019.Sunt schimbate prevederi ale legislatiei penale din Codul Penal, Codul de procedura penala, Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie si un proiect de act normativ privind contestatia in anulare.Prezentam in continuare opinia DNA in cazul proiectului de OUG.Propunerile de modificare cele mai ingrijoratoare:1. Posibilitatea contestarii deciziilor definitive pronuntate de completurile de 5 judecatori ale ICCJ, chiar daca a expirat termenul prevazut de Codul de procedura penala (dosare vizand membri ai Parlamentului, ministri si magistrati in care s-au pronuntat decizii definitive in perioada 1 februarie 2014 - 29 noiembrie 2018) - proiect referitor lacontestatia in anulare."Art.... (1) Contestatia in anulare pentru motivul prevazut de art. 426 lit. d) teza I C.p.p. impotriva hotararilor judecatoresti definitive pronuntate in apel de catre complete de 5 judecatori ale inaltei Curti de Casatie si Justitie dupa intrarea in vigoare a Codului de procedura penala si pentru care termenul de introducere a contestatiei in anulare s-a implinit anterior datei de 29 noiembrie 2018 poate fi introdusa de oricare dintre titularii acestei cai de atac prevazuti de art. 427 alin. (1) C.p.p., in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.(2) Daca se admite contestatia in anulare formulata in conditiile alin. (1), cursul ter ...citeste mai departe despre " DNA critica dur OUG lui Toader privind completurile de 5: Se vor rejudeca zeci de cauze solutionate definitiv, cu sute de inculpati si milioane de euro confiscati " pe Ziare.com