DNA demonteaza informatiile false despre intalnirea Ancai Jurma cu ambasadorul Klemm si atasatul FBI

DNA precizeaza ca intrevederea a avut loc la initiativa Ambasadei SUA, la sediul DNA, nu la sediul ambasadei SUA asa cum aratau informatiile gresite."Intalnirea a avut loc, la initiativa Ambasadei SUA, la sediul DNA, in scopul prezentarii domnului David Varner, noul atasat FBI la Bucuresti (ca urmare a incetarii mandatului predecesorului sau), atasat care isi desfasoara activitatea in cadrul ambasadei.Cooperarea DNA cu institutii similare din alte state si cu misiunile diplomatice se inscrie in competentele prevazute de lege si de Regulamentul de Ordine Interioara ale DNA in realizarea atributiilor directiei in materia asistentei judiciare internationale.In ceea ce priveste cooperarea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu FBI, ea este expres mentionata in Protocolul semnat la 10 septembrie 2007 la Tratatul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind asistenta judiciara in materie penala, ratificat de Romania prin Legea nr. 112/15.05.2008", se arata intr-un comunicat transmis, luni, de DNA.Precizarile vin dupa ce, in 17 iulie, un post de televiziune "a prezentat in mod tendentios" aceasta intalnire, mentionand ca noul procuror sef al DNA s-a deplasat la Ambasada SUA si inducand ideea ca aceasta a fost "chemata" acolo. DNA catalogheaza stirea drept una falsa."Avand in vedere ca, in data de 17 iulie 2018, un post de televiziune a prezentat in mod tendentios, in cursul unei emisiuni, faptul ca procurorul sef al DNA, doamna Anca Jurma, s-ar fi deplasat la Ambasada S.U.A., inducand telespectatorilor ideea ca aceasta a fost 'chemata' la sediul ambasadei, am solicitat un drept la replica, in termenul si in conditiile prevazute de normele in vigoare.Stirea respectiva, preluata ulterior si de alte publicatii, este una falsa, iar inainte de difuzarea ei, reprezentantii postului nu au facut nici macar o minima verificare pentru a putea publica o informatie corecta si impartiala", mai arata sursa citata.A.D. ...citeste mai departe despre " DNA demonteaza informatiile false despre intalnirea Ancai Jurma cu ambasadorul Klemm si atasatul FBI " pe Ziare.com