DNA: Dosar facut cu Eurojust si OLAF pentru o mita de 2 milioane de euro. Banii au ajuns in campania din 2012

Ulterior, o parte din bani au fost folositi pentru plata unor servicii de publicitate din campania electorala pentru alegerile parlamentare din anul 2012, spun procurorii DNA.Mihaela Vasilica Szechely, fost consilier personal al ministrului Transporturilor, Ovidiu Silaghi, sotul ei, Favino Roberto Pasquale, asociat al firmei Team Delta Proiect, si administratorul societatii, Alexandra Mocanu, au fost pusi luni sub control judiciar de procuruorii anticoruptie, pentru 60 de zile, pentru trafic de influenta si instigare la spalare de bani, in cazul primilor doi si pentru spalare de bani, in cazul administratorului firmei, transmite DNA intr-un comunicat.Dosarul s-a constituit la parchetul anticoruptie din Romania dupa ce autoritatile belgiene au facut o cerere de asistenta juridica. Investigatia a fost realizata cu sprijinul OLAF si al Eurojust. Ancheta se desfasoara in cadrul unei echipe comune de investigatii (Joint Investigative Team), instrument de cooperare judiciara internationala in materie penala intre statele membre ale Uniunii Europene, din care fac parte DNA si autoritati de aplicare a legii din Belgia.Cauza priveste imprejurarile si destinatia unor comisioane de peste 2 milioane de euro incasate in schimbul deblocarii unor plati datorate de statul roman unei companii pentru lucrari de reabilitare a unor tronsoane de cale ferata de pe ruta Bucuresti - Constanta, finantate in proportie de 75% din fonduri europene si 25% din bugetul de stat, transmite sursa citata.Potrivit procurorilor, in contul lucrarilor efectuate, compania constructoare avea de incasat de la statul roman, prin intermediul beneficiarului lucrarilor, Compania de Cai Ferate, 15 milioane de euro, plati restante la nivelul lunii mai 2012.In cursul anului 2012, in exercitarea atributiilor de consilier al ministrului Transporturilor, Mihaela Szechely a pretins bani de la un reprezentant al companiei de constructii, iar in perioada 2012 - 2015 a primit, prin intermediul firmei Team Delta Proiect, pe care o controla, 9.410.375,7 lei, spun procurorii DNA.