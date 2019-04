"In calitate de trezorier al unui partid, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand formatiunii politice respective, suspectul ar fi dispus scoaterea din patrimoniul partidului a unui autoturism de lux (marca Mercedes Benz model GLE 350 Coupe) cu o valoare de 324.800 de lei, fara incasarea contravalorii acestuia la momentul instrainarii", anunta DNA.Mai exact, pe 10 iulie 2017, PSD, prin Mircea Draghici, a cumparat autoturismul anterior mentionat, iar pe 18 iulie 2017, autoturismul ar fi fost vandut unei persoane din familia trezorierului, insa contravaloarea acestuia nu a fost incasata de partid la data instrainarii bunului.DNA precizeaza ca banii pentru autoturism au fost platiti abia la data de 23 august 2018.Amintim ca Mircea Draghici a fost pus sub acuzare de DNA pentru savarsirea infractiunilor de delapidare si utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, intr-un dosar legat de cheltuirea banilor primiti de partid ca subventie.Potrivit DNA, in calitate de trezorier al PSD, avand atributii de gestionare si administrare a bunurilor si fondurilor banesti apartinand partidului, Mircea Draghici, care are calitatea de suspect in dosar, si-ar fi insusit suma de 380.000 euro prin incheierea unui contract de inchiriere a unui imobil, avand un caracter simulat, folosind astfel suma de bani provenita din subventii in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, respectiv pentru plata partiala in proportie de peste 2/3 a unui imobil.Citeste si Codrin Stefanescu si Mircea Draghici au adus la DNA documente in dosarul privind finantarile PSDA.G. ...citeste mai departe despre " DNA extinde urmarirea penala fata de trezorierul PSD, Mircea Draghici " pe Ziare.com